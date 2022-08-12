Почему бизнес «попадает» на доначисления по налогам при работе с самозанятыми?

— Сегодня очень много говорят про самозанятых. Кто-то говорит, что это выгодно для бизнеса и безопасно для фрилансеров. Вот только бизнесу приходится несладко, когда он попадает под проверку налоговой или фондов социального страхования. У меня накопилось много случаев из практики, реальных требований с доначислениями страховых взносов и НЛФЛ, на основе которых можно сделать системные выводы…

Почему договоры с самозанятыми находятся в зоне риска?

В конце июля ко мне обратилась за консультацией организация, предоставила договоры, а там сплошь и рядом: «самозанятые выполняют работы на территории заказчика», «инструментами заказчика», «соблюдают внутренние регламенты соблюдения работ и услуг» и т.д. Плюс выплаты им проводятся 2 раза в месяц, в дни, когда платят аванс и зарплату основным работникам компании. При этом самозанятых оформляют отдельной ведомостью — «бухгалтерам так удобно!».

В лучшем случае — отдельной платежной, но в программе указывают расчеты по заработной плате.

Для такой организации очень существенный риск заключается в том, что при проверке ФСС передаст информацию в налоговую и прокуратуру.

Если учесть, что компания работает с самозанятыми уже в течение 2 лет, то суммы доначисления будут очень большими.

Сейчас организации придется приводить в порядок документы: поправлять базу 1С, исправлять условия договоров.

И таких случаев уже немало.

Какой позиции придерживается налоговая при оценке взаимодействия компаний с самозанятыми?

— Заключать договоры с юрлицами им можно, но без признаков трудовых отношений (письмо Минфина от 24.05.2022 №03-11-11/47944).

— Оказывать компании услуги по вождению можно, но признаков трудового договора быть не должно. Речь идет о работе по указанию работодателя; выходных днях и отпуске; периодических выплатах; той ситуации, когда договор является единственным источником дохода и т.д.

Самозанятым-водителям я в принципе рекомендую изучить письмо Минфина РФ (от 03.12.2021 №03-11-11/98272). Признаки подмены трудового договора с работником договором с самозанятыми также приведены в письме ФНС № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021.

Да, сейчас время, когда нужно сокращать расходы и экономить по всем статьям, но будьте внимательны при использовании такого налогового режима, как налог на профессиональный доход.

Какие выводы напрашиваются ?

— Вывод только один. Сотрудничество с самозанятыми для заказчиков-юрлиц и ИП будет иметь как положительные, так и отрицательные последствия в части налогообложения.

Важно при заключении договора с самозанятым учесть рекомендации, которые дает ФНС в своих письмах, и арбитражную практику, в которой ясно сказано: подменяете трудовые договоры договором ГПХ с псевдосамозанятым — ждите проверку и доначисления.