Женские ботильоны из лаковой натуральной кожи: что учесть при покупке

После продолжительного забвения стильные ботиночки снова покоряют подиумы и будоражат умы дизайнеров.

Женские ботильоны из лаковой кожи выпускаются в различных вариациях фасонов и оттенков. Благодаря уникальным качествам материала дизайнеры дополняют ассортимент классической гаммы яркими оттенками и комбинациями различных цветов.

Лаковые ботильоны рассчитаны на демисезонное ношение – блестящая кожа плохо переносит воздействие мороза и сильной влажности.

Трендовые модели

Модные уже несколько сезонов ботильоны из лаковой кожи представлены разнообразием моделей. Особенно выделяются ботинки классического типа на шпильке и тонкой подошве, со слегка заостренным носиком. Это идеальный вариант для создания элегантного лука в классическом стиле. На странице https://marioberlucci.ru/category/obuv/botilony/ салона Mario Berlucci можно подобрать множество стильных вариантов обуви.

Еще одна трендовая модель – лакированные ботиночки на платформе, совмещенной с каблуком. Форма каблука может быть как тонкой, так и более устойчивой – в виде конуса, «кирпичика». Такая обувь отлично смотрится с разнообразными ансамблями, но больше всего подходит к нарядным брючным костюмам и коктейльным платьям. С повседневными нарядами идеально сочетаются ботильоны на низком ходу. Такие модели популярны у активных девушек, которые проводят большую часть дня в движении.

Дамам с плотным телосложением и тем, кто категорически против плоской обуви, обязательно понравятся лаковые ботильоны на толстом каблуке. Такая обувь хорошо сочетается со свободной одеждой, толстый каблук умело «скрадывает» вычурное сияние лаковой кожи, что позволяет обуви выглядеть подчеркнуто нарядной. Девушки, которые не боятся экспериментов, могут подобрать лаковые ботиночки на тракторной подошве. Подошва может быть в тон обуви либо контрастировать с цветов верха. Эффектно будут выглядеть черные лаковые ботильоны на белой ПУ-подошве с рифлением.

Ботильоны из лаковой кожи имеют сдержанный, лаконичный дизайн, так как материал сам по себе прекрасно играет роль акцента. Для декора дизайнеры часто применяют ремешки и пряжки, используют шнуровку, которая отлично сочетается с глянцевой кожей.

Модные образы

Привлекательное сияние лакированной кожи делает ботильоны активным элементом образа, поэтому при составлении луков с ними необходимо быть осторожным. Чтобы не переборщить с пестротой, выбирайте сдержанные наряды, в которых не должно быть ничего лакового, кроме часов и ремня. Сумка не должна блестеть, идеально подойдет замшевая или матовая модель.

Составляемый образ во многом определяется внешним видом самой обуви: