Рекламодателям

Женские ботильоны из лаковой натуральной кожи: что учесть при покупке

  • 12/08/2022, 18:38
Среди бесчисленного многообразия моделей обуви для женщин есть несколько, способных моментально привлечь к себе внимание. Лаковые кожаные ботильоны – одни из них.

После продолжительного забвения стильные ботиночки снова покоряют подиумы и будоражат умы дизайнеров.

Женские ботильоны из лаковой кожи выпускаются в различных вариациях фасонов и оттенков. Благодаря уникальным качествам материала дизайнеры дополняют ассортимент классической гаммы яркими оттенками и комбинациями различных цветов.

Лаковые ботильоны рассчитаны на демисезонное ношение – блестящая кожа плохо переносит воздействие мороза и сильной влажности.

Трендовые модели

Модные уже несколько сезонов ботильоны из лаковой кожи представлены разнообразием моделей. Особенно выделяются ботинки классического типа на шпильке и тонкой подошве, со слегка заостренным носиком. Это идеальный вариант для создания элегантного лука в классическом стиле. На странице https://marioberlucci.ru/category/obuv/botilony/ салона Mario Berlucci можно подобрать множество стильных вариантов обуви.

Еще одна трендовая модель – лакированные ботиночки на платформе, совмещенной с каблуком. Форма каблука может быть как тонкой, так и более устойчивой – в виде конуса, «кирпичика». Такая обувь отлично смотрится с разнообразными ансамблями, но больше всего подходит к нарядным брючным костюмам и коктейльным платьям. С повседневными нарядами идеально сочетаются ботильоны на низком ходу. Такие модели популярны у активных девушек, которые проводят большую часть дня в движении.

Дамам с плотным телосложением и тем, кто категорически против плоской обуви, обязательно понравятся лаковые ботильоны на толстом каблуке. Такая обувь хорошо сочетается со свободной одеждой, толстый каблук умело «скрадывает» вычурное сияние лаковой кожи, что позволяет обуви выглядеть подчеркнуто нарядной. Девушки, которые не боятся экспериментов, могут подобрать лаковые ботиночки на тракторной подошве. Подошва может быть в тон обуви либо контрастировать с цветов верха. Эффектно будут выглядеть черные лаковые ботильоны на белой ПУ-подошве с рифлением.

Ботильоны из лаковой кожи имеют сдержанный, лаконичный дизайн, так как материал сам по себе прекрасно играет роль акцента. Для декора дизайнеры часто применяют ремешки и пряжки, используют шнуровку, которая отлично сочетается с глянцевой кожей.

Модные образы

Привлекательное сияние лакированной кожи делает ботильоны активным элементом образа, поэтому при составлении луков с ними необходимо быть осторожным. Чтобы не переборщить с пестротой, выбирайте сдержанные наряды, в которых не должно быть ничего лакового, кроме часов и ремня. Сумка не должна блестеть, идеально подойдет замшевая или матовая модель.

Составляемый образ во многом определяется внешним видом самой обуви:

  • Аккуратные ботиночки на шпильке прекрасно смотрятся с изящными платьями-футлярами, прямыми юбками.
  • Модели на платформе и тракторной подошве больше подходят к повседневной одежде – джинсам, вязаным платьям, юбкам-клеш.
  • Длина одежды с ботильонами должна быть средней либо короткой.
  • Выбор верхней одежды определяется стилем обуви. Практически каждая модель ботинок прекрасно выглядит с пальто, жакетом, кожаной курткой.

Фото с сайта Mario Berlucci

169

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Екатерина Кузнецова: У нас нет фразы «слишком много»!

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске откроют первый специализированный пункт вакцинации для беременных

12/08/2022, 18:54

Театр Афанасьева начнёт новый сезон в собственном здании

12/08/2022, 15:34

Китай присматривается к сибирскому рынку агротехники

12/08/2022, 15:32

Михаил Мишустин с рабочей поездкой приехал на Алтай

12/08/2022, 15:07
Популярное

Скульптура с соболями останется в центре Новосибирска

12/08/2022, 12:23

Экономист допустил обвал рубля при снижении спроса на энергоносители

12/08/2022, 09:54

Сибирячки запустили бьюти-стартап, который уже привлек первые инвестиции

11/08/2022, 16:18

Новости компаний

Теперь банк платит по кредиту вам – и это реальность

12/08/2022, 17:50

ВТБ: в 2022 году доля ипотеки на рынке новостроек может достичь рекордных 60%

12/08/2022, 14:37

АО «РЭС» поздравляет партнеров-застройщиков с Днём строителя!

12/08/2022, 12:00

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска