Субподрядчик взыскивает почти 50 млн рублей за корректировку проекта метро в Красноярске

Московская компания ООО «Консалтинговый центр «Бизнес-информ-анализ» подала в суд на АО «КрасноярскТИСИЗ». Компания хочет взыскать деньги, которые она недополучила за корректировку проекта метро. Это следует из материалов, предоставленных на сайте Арбитражного суда Красноярского края.

Сам иск поступил в суд 14 сентября. Из документа следует, что в октябре 2019 года АО «КрасноярскТИСИЗ» и ООО «Консалтинговый центр «Бизнес-информ-анализ» заключили договор. Московская компания обязалась выполнить корректировку проектно-сметной документации строительства первой очереди метро в Красноярске.

В конце 2019 года был подписан акт приёма-передачи работ на сумму более 431 рублей. При этом в контракте указывалось, что АО «КрасноярскТИСИЗ» удерживает 10% от суммы до момента получения положительного заключения государственной экспертизы. Это было нужно для обеспечения исполнения условий договора.

8 октября 2020 года стороны заключили дополнительное соглашение к госконтракту, которое существенно изменяло исходные данные (проектирование, этапы строительства и так далее). В связи с этим фирма была лишена возможности получить те самые 10%.

Истец требует взыскать с АО «КрасноярскТИСИЗ» более 49 миллионов рублей. В эту сумму вошли задолженность за выполненные работы, проценты за пользование чужими деньгами, сумма обеспечения гарантийных обязательств, и неустойка за просрочку её возврата.

Вопрос о принятии искового заявления к производству Арбитражный суд Красноярского края решит в течение 5 рабочих дней.

Стоит отметить, что председатель совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ» Олег Митволь сейчас находится в СИЗО. Митволя обвиняют в мошенничестве на 900 млн. рублей за корректировку документации метро в Красноярске. Такое же под следствием находится заказчик проекта бывший руководитель краевого государственного казённого учреждения «Краевое транспортное управление» Константин Мандров.

Ранее редакция сообщала, что в Красноярске разрабатывают новую транспортную концепцию из-за строительства метро.