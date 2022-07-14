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В регионе сокращается площадь сельхозземель

  • 14/07/2022, 19:01
новости Новосибирска
Они переходят в земли населенных пунктов и промышленности.

Смена категории

По данным Росреестра, площадь земель в регионе составляет 17775,6 тыс. га, все земли распределены по категориям. Основную часть области занимают земли сельскохозяйственного назначения — 62,5% и земли лесного фонда — 26,1%, остальные распределены между землями запаса, водного фонда, особо охраняемых природных территорий, землями населенных пунктов, землями промышленности и иного специального назначения.

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Общая площадь земель сельхозназначения (11111 тыс. га) в течение года снизилась на 1,8 тыс.га в 11 районах Новосибирской области: Искитимский, Каргатский, Колыванский, Коченевский, Куйбышевский, Кыштовский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Татарский и Тогучинский районы. Эти земли переведены в другие категории — в земли населенных пунктов, в земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения, перечисляет пресс-служба Управления Росреестра по Новосибирской области.

— Переводы земель из одной категории в другую связаны с проведением работ по установлению или изменению границ населенных пунктов, с размещением промышленных объектов, со строительством дорог и мостов, с добычей полезных ископаемых, — комментирует заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Зайцева.

Площадь земель лесного фонда за год не изменилась — 4629,6 тыс. га — это лесные площади, покрытые и не покрытые лесами, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари), и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота). Лесные площади составляют 59,9% всей площади лесного фонда, болота — 36,5%, остальная часть — это сельхозугодья (кормовые угодья, пашни), земли под дорогами и другие.

Больше всего земель лесного фонда (67,2%) сосредоточено на севере области: в Колыванском, Кыштовском, Северном, Убинском районах.

Площадь земель населенных пунктов в 2021 году увеличилась на 0,8 тыс. га за счет земель сельхозназначения, наибольший рост отмечен в Новосибирском (на 0,4 тыс. га) и в Мошковском (на 0,3 тыс. га) районах.

Прежней осталась площадь земель застройки в Новосибирской области — 102,5 тыс.га. Почти 63% застроенных земель находится в пределах городских и сельских населенных пунктов области.

У государства стало меньше, у фермеров и граждан — больше

Общая площадь земель, которыми распоряжается государство и муниципальные образования, за последний год снизилась на 1,6 тыс. га. Наибольшая часть таких земель зафиксирована в Северном, Кыштовском, Колыванском районах, городах Барабинск, Татарск и Куйбышев.

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Треть всех земель в Новосибирской области принадлежит гражданам. Площадь земель, находящаяся в собственности граждан, выросла за год на 1,4 тыс. га. Наибольшая доля земель в распоряжении граждан отмечена в Баганском, Доволенском, Здвинском, Карасукском, Краснозерском, Купинском, Татарском районах области — больше половины площади указанных районов принадлежит гражданам.

— С каждым годом увеличивается площадь земель у крестьянских фермерских хозяйств, что свидетельствует о востребованности данной формы организации хозяйства. За последние 10 лет площадь таких земель выросла на 9%, — комментирует Наталья Зайцева.

С 2010 года в 2 раза увеличилась площадь земель в собственности граждан для индивидуального жилищного строительства и в 4 раза — для дачного строительства.

За этот же период возросла площадь земель для ведения личного подсобного хозяйства — гражданам предоставлены земельные участки в черте населенных пунктов (чаще приусадебные участки), а также земельные участки, сформированные в счет земельных долей, за пределами населенных пунктов.

 

Ранее редакция сообщала, что спрос на земельные участки в регионе за квартал вырос на 48%. 

Фото из группы Минсельхоза ВКонтакте

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Рубрики : Бизнес Промышленность Недвижимость Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : Росреестр недвижимость Земля агропром


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