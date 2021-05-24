Остался один месяц до окончания госпрограммы льготной ипотеки в Банке Акцепт!

Основные условия:

ставка от 5,85% на весь срок кредитования;

приобретение квартир в новостройках;

сумма – до 6 млн. руб. (для Московского региона до 12 млн. руб.);

срок – до 25 лет.

Возможно использование материнского капитала!

Подать заявку на ипотеку или рефинансирование можно онлайн либо обратиться в один из офисов банка.

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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