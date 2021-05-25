Рекламодателям

В 1 квартале 2021 года АО «РЭС» вдвое увеличило объем инвестиций

  • 25/05/2021, 09:00
В АО «РЭС» подвели промежуточные итоги реализации долгосрочной инвестиционной программы, утвержденной Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области в 2020 году.

За 1 квартал 2021 года в модернизацию электросетевого комплекса региона АО «РЭС» уже вложило около 350 миллионов рублей, что на 49% превышает объем инвестиций за аналогичный период прошлого года. В целом на текущий год планируемый объем инвестиций составляет 2 727 млн руб., в том числе 478 млн руб. для целей технологического присоединения потребителей.

За отчетный период энергетикам удалось ввести в эксплуатацию 25 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, 30 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью более 5 МВА, а также 88 МВА на ключевых центрах питания.

Кроме того, АО «РЭС» приступило к реализации инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость. Выполняются организационные мероприятия по подготовке проектной документации, закупке материалов и оборудования. Среди значимых инвестиционных проектов, реализация которых велась в течение первого квартала 2021 года, можно отметить переустройство участка воздушной линии электропередачи 110 кВ Заречная — Искитимская, строительство нового распределительного пункта 10 кВ в городе Барабинске Новосибирской области, а также подготовку стройплощадки будущей электрической подстанции 110 кВ «Залив», предназначенной для электроснабжения потребителей на западе Новосибирского района (район п. Верх-Тула, п. Морской, п. им. Крупской и т.д.).

В целом, в течение 2021 года в рамках инвестиционной программы предполагается выполнить значительный объем по реконструкции и строительству сетей 10-0,4 кВ на территории города Новосибирска и районов области.  Работы запланированы на нескольких десятках улиц во всех районах областного центра, а также во многих населенных пунктах.

АО «РЭС» ведет и реконструкцию высоковольтных подстанций. В текущем году планируется продолжить и завершить реконструкцию ПС 35 кВ Барлак, ПС 110 кВ Баганская, ПС 110 кВ Ельцовская, выполнить работы по замене трансформаторов на ПС 110 кВ Барышевская, провести реконструкцию закрытого распределительного устройства 10 кВ ПС 110 кВ Заречная.

Энергетики продолжат активную реализацию мероприятий инвестиционной программы, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, а также на улучшение показателей инвестиционного климата региона.

Фото предоставлено пресс-службой компании

666

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : энергетика электроснабжение инвестиции АО «РЭС»


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

21/04/2021, 12:15

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

Актуальный разговор

Дмитрий Гоков: Самое главное в бизнесе — это лучшая команда

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Бизнесу прописали новый порядок квотирования рабочих мест для детей

25/05/2021, 15:04

Интернет- и мобильные приложения по функционалу сравнялись с офисами банков

25/05/2021, 14:25

Режим повышенной готовности в Новосибирской области снова продлили

25/05/2021, 13:34

Импортозамещение в IT-сфере

25/05/2021, 13:25

«СибЭкоПром-2021»: экология в фокусе внимания

25/05/2021, 12:36

На завод «Тяжстанкогидропресс» поступил второй транш на зарплату

25/05/2021, 10:34

Экс-директору новосибирского НИИТО выдвинули обвинение

25/05/2021, 09:47

Новости компаний

ВТБ в Новосибирской области выдал 10,6 млрд рублей по ипотеке с господдержкой

25/05/2021, 10:30

Остался один месяц до окончания госпрограммы льготной ипотеки в Банке Акцепт!

24/05/2021, 18:33

Овердрафт для бизнеса за 15 минут

24/05/2021, 18:09

ВТБ нарастил выдачу розничных кредитов в Новосибирской области на треть

24/05/2021, 14:00

От Подмосковья до Ямайки: Tele2 изучила, куда ездили абоненты на майские праздники

24/05/2021, 11:00

Экономика

Режим повышенной готовности в Новосибирской области снова продлили

Импортозамещение в IT-сфере

«СибЭкоПром-2021»: экология в фокусе внимания

Бизнес и государство: взаимодействие или противостояние

Андрей Травников: К чертям остановить работу, устроить скандал и добиться устранения замечаний!

Финансы

Мода на интернет-компании начнет меняться в сторону реальной экономики

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

Рынок накопительного страхования подстегнула пандемия

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

Политика

Комиссия по этике «пощадила» Игоря Украинцева

Партия «Новые люди» в Новосибирске предложила предусмотреть процедуру отзыва мэров

Андрей Травников: Мы будем отслеживать выполнение требований лицензии на разрезе «Богатырь»

Доходы раскрыло руководство КСП города

Почти все миллионеры горсовета — единороссы

Недвижимость

Участок на Бориса Богаткова вызвал большой ажиотаж на торгах

Финансирование жилищных госпрограмм в регионе снизилось в 9 раз

Новосибирская область в пятерке лидеров по реализации сельской ипотеки

От мэрии требуют пустить резервный фонд на снос заброшенного ДК

Спрос на загородные дома в Новосибирске вырос на 15%

Технологии

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

СКТБ «Катализатор» перенес завод из Линево на ОбьГЭС

Компания Google официально анонсировала Android 12

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

Телекоммуникации

Импортозамещение в IT-сфере

МегаФон предлагает пожилым новосибирцам постоянную скидку на связь

Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

Агропром

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Транспорт

Более 145 тысяч новосибирцев воспользовались услугами шеринга самокатов в 2021 году

S7 Airlines в апреле перевезла более 1,3 млн пассажиров

Строительство четвертого моста идет сразу на восьми площадках

Как забронировать самолет для личных полетов?

Рост спроса на аренду машин дает предпосылки для создания прокатного бизнеса

Медицина

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Германия объявила о начале выдачи виз россиянам

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Общество

«СибЭкоПром-2021»: экология в фокусе внимания

Большинство производителей пока игнорирует закон о расширении ответственности

В Новосибирске не охраняются мосты

В Новосибирске открылся первый кинотеатр самообслуживания

Партия «Новые люди» в Новосибирске предложила предусмотреть процедуру отзыва мэров

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска