В 1 квартале 2021 года АО «РЭС» вдвое увеличило объем инвестиций

За 1 квартал 2021 года в модернизацию электросетевого комплекса региона АО «РЭС» уже вложило около 350 миллионов рублей, что на 49% превышает объем инвестиций за аналогичный период прошлого года. В целом на текущий год планируемый объем инвестиций составляет 2 727 млн руб., в том числе 478 млн руб. для целей технологического присоединения потребителей.

За отчетный период энергетикам удалось ввести в эксплуатацию 25 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, 30 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ установленной мощностью более 5 МВА, а также 88 МВА на ключевых центрах питания.

Кроме того, АО «РЭС» приступило к реализации инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость. Выполняются организационные мероприятия по подготовке проектной документации, закупке материалов и оборудования. Среди значимых инвестиционных проектов, реализация которых велась в течение первого квартала 2021 года, можно отметить переустройство участка воздушной линии электропередачи 110 кВ Заречная — Искитимская, строительство нового распределительного пункта 10 кВ в городе Барабинске Новосибирской области, а также подготовку стройплощадки будущей электрической подстанции 110 кВ «Залив», предназначенной для электроснабжения потребителей на западе Новосибирского района (район п. Верх-Тула, п. Морской, п. им. Крупской и т.д.).

В целом, в течение 2021 года в рамках инвестиционной программы предполагается выполнить значительный объем по реконструкции и строительству сетей 10-0,4 кВ на территории города Новосибирска и районов области. Работы запланированы на нескольких десятках улиц во всех районах областного центра, а также во многих населенных пунктах.

АО «РЭС» ведет и реконструкцию высоковольтных подстанций. В текущем году планируется продолжить и завершить реконструкцию ПС 35 кВ Барлак, ПС 110 кВ Баганская, ПС 110 кВ Ельцовская, выполнить работы по замене трансформаторов на ПС 110 кВ Барышевская, провести реконструкцию закрытого распределительного устройства 10 кВ ПС 110 кВ Заречная.

Энергетики продолжат активную реализацию мероприятий инвестиционной программы, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, а также на улучшение показателей инвестиционного климата региона.