Овердрафт для бизнеса за 15 минут

Теперь клиент может подписать договор на открытие овердрафта уже через 15 минут после подачи заявки. Заемщиком может выступать юридическое лицо или ИП, относящееся к категории малого и среднего бизнеса по 209-ФЗ.

Банк «Левобережный» предоставляет овердрафт с периодами непрерывной задолженности 30, 60 или 90 дней на выбор, в зависимости от потребностей вашего бизнеса. Кредитование осуществляется под обороты по расчетному счету (в том числе в стороннем банке) на покрытие кассовых разрывов. Сумма лимита – до 50% от средних чистых поступлений за последние 6-12 месяцев, устанавливается индивидуально и автоматически пересчитывается раз в месяц. Ставка – от 12,5% годовых. Срок – до 1 года с пролонгацией. Залог не требуется. Поручителями могут выступать собственники бизнеса. Для действующих клиентов банка овердрафт оформляется без документов, для новых – по карточке 51 счета и паспортам участников сделки. Решение по кредитованию принимается в течение дня.

Оставить заявку на овердрафт можно на сайте. За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, в отделения Банка «Левобережный» (ПАО) или к своему персональному менеджеру.