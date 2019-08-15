«Оставь след» на набережной

В списке достопримечательностей Михайловской набережной появился новый фигурант — так называемый пинборд «Оставь след». Пинборд— сравнительно новый жанр сити-арта, представляющий собой нечто среднее между малой архитектурной формой и кинетической игрушкой. К слову, карманные и настольные версии пинбордов именно в магазинах продвинутых игрушек и продаются.

От пинборда-игрушки пинборд на набережной не отличатся практически ничем, кроме габаритов. Его двухсторонняя поверхность состоит из множества хромированных стержней со скругленными концами, свободно двигающихся в пазах рамы-основы. По текстуре это очень похоже на массажный коврик, а по принципу действия — на кинетическую подушку с памятью формы. С той разницей, что «воспоминание» проступает на обратной стороне панели.

Различия между аверсом и реверсом у этой панели нет, так что оставить свой выпуклый след можно с любой стороны. Просуществует он ровно да тех пор, пока к плоскости не прикоснется рукой или всем телом следующий пользователь.

Создание и установка этого арт-объекта — часть благотворительного проекта Института непрерывного развития, который в прошлом году создал для Михайловской набережной спортивную площадку. В благотворительном проекте участвуют компании и организации Новосибирска, которые готовы помогать развивать городскую и парковую среду.

В портфолио Института непрерывного развития — воркаут площадки на Михайловской набережной и у Бугринского моста, благоустройство смотровой площадки в Бугринской роще, высадка 2500 кедров в Томской области, установка емкостей для раздельного сбора мусора в Томске, образовательный проект «Z-предприниматель» и другие. Бюджет проекта «Оставь след» составил около 600 тысяч рублей.

Пинборд — первый из объектов так называемой тактильной комнаты. В сумме их будет три. «Комната» — название условное, ибо физических стен она не имеет — в пространстве парка этот уголок выделен именно своим содержимым.

— КБ «Стрелка» и ООО «Дизайн бюро Атика» кинетическую комнату на набережной предусмотрели изначально, но создать ее в первой очереди реконструкции не было финансовой возможности, — сообщила глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Выход был найден в импровизированном гражданском партнерстве — в сооружение арт-объекта вложились коммерческие и производственные компании, а также горожане-энтузиасты. Появление новых примечательных объектов на набережной этим летом стало практически еженедельным, образующим яркий событийный поток.

— Это хорошо, это поддерживает многогранный интерес горожан к парку, формирует его особый тонус, — заявила директор ПКиО «Михайловская набережная» Евгения Вторушина.

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