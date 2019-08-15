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Дом на Республиканской готовность — 85 %!

Покупка квартиры в Доме на Республиканской — хорошее решение для тех, кому важна высокая стадия готовности дома и цена.
  • 15/08/2019, 11:47
ГК Расцветай Дом на Щетинкина

Срок сдачи жилого объекта ГК «Расцветай» намечен на декабрь 2019-го. Стоимость квартир начинается от 1 млн 980 тыс. рублей.

Готовность нового жилого объекта ГК «Расцветай» составляет 85%. Сейчас на стройплощадке закончено возведение железобетонного 17-этажного каркаса дома и выполнены работы по устройству кровли. Полным ходом ведётся внутренняя отделка, установка окон, утепление балконов и оформление фасада, а также монтаж и устройство внутренних инженерных коммуникаций. Через дорогу от Дома на Республиканской расположена парковая зона, которую благоустроила ГК «Расцветай». На сегодняшний день в сквере уже высажены ели, рябины, яблони и кусты боярышника, а также проложены дорожки с асфальтовым покрытием, чуть позже будут установлены скамейки.

Сейчас в продаже представлены варианты квартир стоимостью от 1 млн 980 тыс. рублей: студии, однокомнатные, а также просторные двух- и трехкомнатные квартиры с угловым панорамным остеклением. Это нестандартное, но эффектное решение снимает визуальные барьеры между внутренним пространством и внешней средой, наполняя комнаты светом. Изюминкой планировок некоторых квартир Дома Республиканской — окно в ванной комнате. Оно выполняет как эстетическую, так и практическую функцию. Окно способствует быстрой вентиляции помещения, дополнительному свету и дает возможность наслаждаться уличными пейзажами, даже принимая ванну.

В Доме на Республиканской полным ходом ведется внутренняя отделка.

Дом на Республиканской расположен в Дзержинском районе Новосибирска, который сочетает в себе преимущества развитой инфраструктуры с тихой внутриквартальной обстановкой. Рядом с новым объектом находятся две остановки общественного транспорта «Дом одежды» и «Поликлиника», а также станция пригородных поездов «Новосибирск – Восточный» благодаря чему новоселы могут добраться до центра города всего за 15-20 минут.

Подробную информацию о Доме на Республиканской  можно узнать у менеджеров отделов продаж.

 По телефону: (383) 255-88-22

В офисах продаж:

  • ул. 25 лет Октября, 1/1(Офис на стройплощадке)
  • ул. Фрунзе, 228, офис № 1(Головной офис ГК «Расцветай») Рекламный материал

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Республиканской» Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

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