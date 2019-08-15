«Черный колок» позеленел

Субботник в рамках двухдневной работы «зеленых» активистов в Барабинском районе, состоялся у села Староярково в районе пристани Черный колок, что на берегу озера Чаны. Активисты фонда защиты прав потребителей «Гражданский Патруль», Барабинского районного общества охотников и рыболовов, ОНФ и новосибирские «зеленые» ликвидировали обширный очаг загрязнения. В числе волонтеров были депутаты разных уровней и местные жители, а для вывоза собранного мусора потребовалось привлечение специализированной техники, сообщает пресс-служба отделения.

По сигналу местных жителей активисты «Зеленых» – депутат молодежного парламента Новосибирской области Андрей Шамалев и руководитель «Зеленой дружины Илья Сазонов – побывали на мусорном полигоне города Барабинска. Официально полигон считается закрытым, но остается не только источником загрязнения окружающей среды, но и способствует образованию смога из-за горения мусора. Руководитель новосибирского регионального отделения «Зеленых» Игорь Украинцев уже потребовал от министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области провести рекультивацию площадки в ближайшее время.

Кроме того, в рамках выезда представителей новосибирского регионального отделения в Барабинский район, оказана адресная помощь жительнице деревни Дунаевка. Партийные активисты помогли ей в ремонте дома, пострадавшего от пожара.

Фото предоставлено пресс-службой отделения партии