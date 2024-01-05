Оставила умирать: мать бросила маленьких сыновей в холодном доме и ушла отмечать Новый год

Чудовищная трагедия произошла в Республике Алтай в новогодние праздники. Безответственная мать Алина Баранова* бросила в ледяном доме крошечных детей и 31 декабря отправилась на вечеринку в соседнее село. Через три дня малышей обнаружил родственник. Четырехмесячный Никита* уже окоченел, а двухлетний Валера* был на грани жизни и смерти. Ребенка экстренно госпитализировали в больницу, где врачи отогрели и накормили кроху.

― Майминским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней женщины, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности, ― прокомментировали в СУ СК РФ по Республике Алтай.

В селе Подгорное до сих пор не могут отойти от шока. Местные жители, конечно, знали, что Алина далеко не образцовая мать, но никто не ожидал от нее такой жестокости.

― Муж у нее отбывал срок, а потом ушел на СВО. Она с детьми одна была. Даже в голове не укладывается, как можно было оставить их умирать и за все эти дни даже не побеспокоиться. Выжившего мальчика ни в коем случае ей нельзя возвращать, ― возмущаются соседи.

Известно, что неблагополучная семья не стояла на учете в органах профилактики. С этим упущением еще предстоит разбираться следователям.

Молодую мать суд не стал помещать в СИЗО. Женщине избрали подписку о невыезде и отправили домой.

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование этой трагедии.

*Имена изменены.