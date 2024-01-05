Новых судей назначили в Новосибирской области

Кадровые изменения произошли сразу в нескольких судах Новосибирской области и города. Указом президента от 4 января назначения получили 13 представителей Фемиды.

В Новосибирском областном суде назначены ― Наталья Геннадьевна Долженкова, Татьяна Александровна Пащенко, Елена Сергеевна Руденская.

Евгения Владимировна Полянская стала судьей Арбитражного суда.

Пополнение случилось также в Бердском суде. После Указа в должность вступила Любовь Геннадьевна Майдан.

Новые имена в списке судей теперь значатся и в районных учреждениях: Дзержинском, Калининском, Кировском, Октябрьском. А В Краснозерском районе судьей стала Анна Николаевна Тростянская.