Новых судей назначили в Новосибирской области

Кадровые изменения произошли сразу в нескольких судах Новосибирской области и города. Указом президента от 4 января назначения получили 13 представителей Фемиды.
В Новосибирском областном суде назначены ― Наталья Геннадьевна Долженкова, Татьяна Александровна Пащенко, Елена Сергеевна Руденская.
Евгения Владимировна Полянская стала судьей Арбитражного суда.
Пополнение случилось также в Бердском суде. После Указа в должность вступила Любовь Геннадьевна Майдан.
Новые имена в списке судей теперь значатся и в районных учреждениях: Дзержинском, Калининском, Кировском, Октябрьском. А В Краснозерском районе судьей стала Анна Николаевна Тростянская.
Фото: freepik.com — wirestock
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