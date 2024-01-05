Браконьеры из Новосибирска убили косуль в Ордынском районе

На автомобильной дороге «Верх-Ирмень – Березовка – Верх Чик» экипаж ДПС остановил подозрительные «Жигули». В машине находились 38-летний и 41-летний жители Новосибирска. При осмотре транспортного средства инспекторы нашли туши убитых косуль, охотничье ружье и патроны. А вот разрешения на охоту и лицензии у мужчин не оказалось.

― Водитель и пассажир были доставлены для разбирательства в отдел МВД России «Ордынский». Установлено, что противоправными деяниями браконьеры причинили животному миру Новосибирской области ущерб в крупном размере, ― прокомментировали в региональном МВД.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Проводится расследование.