Осторожно: рак матки

Классификация
Рак матки, как следует из названия, это злокачественное новообразование, развивающееся из тканей этого органа. Может распространяться и на соседние области.
По расположению различают:
По типу новообразования различают:
Симптомы
Рак матки относится к достаточно просто диагностируемым видам рака, по сравнению с многими другими у него есть ясно выраженные симптомы. К ним относится:
Любая из этих проблем, а особенно их сочетание является серьезным поводом для обращения к врачам для проведения обследований. Особенно для тех женщин, которые входят в одну из групп риска.
Группы риска
Также в статистику заболевших раком матки чаще попадают не рожавшие женщины, женщины с ранним началом менструаций (до 12 лет) и те, у кого они продолжаются после 55 лет. Обильные и тяжелые менструации, многочисленные аборты тоже являются поводом для настороженности.
Прогнозы
Как уже было сказано, диагностика этого вида рака не вызывает особенных затруднений. Это связано и с его симптомами, и с достаточной распространенностью. Что, разумеется, не означает, что постановка диагноза произойдет сама собой. Регулярные осмотры у квалифицированных врачей для этого, как минимум, необходимы. Но если рак матки удается диагностировать на ранней стадии, прогноз излечения довольно благоприятный. По количеству смертельных исходов этот вид онкологии находится в самом низу статистических таблиц. Более 90% больных удается этого избежать. Хотя и само лечение и его последствия могут быть довольно неприятными.
Профилактика
Что может позволить снизить вероятность наступления этого заболевания?
При плановых осмотрах могут быть обнаружены не только сами новообразования, но и некоторые предраковые состояния (например, эндометриоз), своевременное лечение которых дает возможность организму не допустить развития серьезной болезни.
Вирус папилломы, как доказано врачами, также может повлечь за собой формирование злокачественных изменений в тканях.
Ожирение увеличивает опасность обнаружения рака у женщин в несколько раз. Поэтому здоровое питание и двигательная активность могут способствовать профилактике рака.
Ответственное отношение к предохранению от нежелательной беременности позволит свести к минимуму необходимость абортов, и тем самым сохранить естественное состояние эпителия в матке. Любое серьезное повреждение эпителия также во много раз увеличивает опасность его преобразования в раковую опухоль.
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