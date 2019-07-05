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Осторожно: рак матки

  • 05/07/2019, 17:40
Среди женщин одним из самых распространенных онкологических диагнозов является рак матки. Чаще диагностируется только рак грудной железы. Что нужно знать об этом опасном заболевании?

Классификация

Рак матки, как следует из названия, это злокачественное новообразование, развивающееся из тканей этого органа. Может распространяться и на соседние области.

По расположению различают:

  • рак тела матки
  • рак шейки матки

По типу новообразования различают:

  • Аденокарцинома
  • Плоскоклеточный рак
  • Железистоплоскоклеточный рак
  • Светлоклеточная аденокарцинома
  • Серозный рак
  • Муцинозный рак
  • Недифференцированный рак

 

Симптомы

Рак матки относится к достаточно просто диагностируемым видам рака, по сравнению с многими другими у него есть ясно выраженные симптомы. К ним относится:

  • главный и основной — обильные кровотечения
  • боль во время полового акта
  • боль и затруднения при мочеиспускании
  • боль в области таза

Любая из этих проблем, а особенно их сочетание является серьезным поводом для обращения к врачам для проведения обследований. Особенно для тех женщин, которые входят в одну из групп риска.

Группы риска

  • возраст более 45 лет
  • ожирение
  • длительная гормональная терапия
  • лучевая терапия органов малого таза
  • наследственная предрасположенность

Также в статистику заболевших раком матки чаще попадают не рожавшие женщины, женщины с ранним началом менструаций (до 12 лет) и те, у кого они продолжаются после 55 лет. Обильные и тяжелые менструации, многочисленные аборты тоже являются поводом для настороженности.

Прогнозы

Как уже было сказано, диагностика этого вида рака не вызывает особенных затруднений. Это связано и с его симптомами, и с достаточной распространенностью. Что, разумеется, не означает, что постановка диагноза произойдет сама собой. Регулярные осмотры у квалифицированных врачей для этого, как минимум, необходимы. Но если рак матки удается диагностировать на ранней стадии, прогноз излечения довольно благоприятный. По количеству смертельных исходов этот вид онкологии находится в самом низу статистических таблиц. Более 90% больных удается этого избежать. Хотя и само лечение и его последствия могут быть довольно неприятными.

 

Профилактика

Что может позволить снизить вероятность наступления этого заболевания?

  • регулярные плановые осмотры
  • вакцинация от вируса папилломы
  • здоровый образ жизни
  • максимальное предотвращение абортов

При плановых осмотрах могут быть обнаружены не только сами новообразования, но и некоторые предраковые состояния (например, эндометриоз), своевременное лечение которых дает возможность организму не допустить развития серьезной болезни.

Вирус папилломы, как доказано врачами, также может повлечь за  собой формирование злокачественных изменений в тканях.

Ожирение увеличивает опасность обнаружения рака у женщин в несколько раз. Поэтому здоровое питание и двигательная активность могут способствовать профилактике рака.

Ответственное отношение к предохранению от нежелательной беременности позволит свести к минимуму необходимость абортов, и тем самым сохранить естественное состояние эпителия в матке. Любое серьезное повреждение эпителия также во много раз увеличивает опасность его преобразования в раковую опухоль.

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