За пост мэра поборется самовыдвиженец-пенсионер

По информации избирательной комиссии Новосибирска, за пост главы города намерен побороться самовыдвиженец Анатолий Бабаев.

— Пенсионер, живёт в Новосибирске, ранее в выборах не участвовал, — рассказывает собеседник издания в избирательной комиссии.

Как рассказал редакции сам кандидат, решение участвовать в выборах пришло спонтанно, и о его намерении пока не знают даже родные.

— Бывало, работаешь, весь в делах и не замечаешь, что происходит вокруг, — рассказывает Бабаев. — А тут появилось свободное время, огляделся по сторонам, пришёл в ужас от того, во что превратился город, многое захотелось в нём поменять.

По словам собеседника издания, его, как ветерана строительной отрасли, не устраивает ситуация с точечной застройкой, с состоянием дорог, общественного транспорта, отдельные кадровые решения городской власти.

В настоящее время Анатолий Бабаев готовится как самовыдвиженец приступить к сбору подписей, в чём рассчитывает на помощь знакомых, друзей, бывших коллег.

Анатолий Бабаев родился 29 февраля 1952 года. Окончил инженерно-строительный институт. В 1970-1972гг. Служил в армии, в Кремлёвском полку. До 2017 года работал старшим диспетчером на строительстве жилмассивов в Новосибирске (Волочаевский, Гусинобродский и др.). Также с 2009 по 2013 годы работал на строительстве олимпийских объектов в Сочи в качестве представителя генерального проектировщика, ведущего инженера. В настоящее время на пенсии. Женат, имеет двух детей, внуков.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября.

О своём желании участвовать заявили действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), его экс-заместитель Данияр Сафиуллин «Родина», депутаты горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз») и Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин (партия «Великое Отечество»), бизнесмен Сергей Проничев («Партия роста»), координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, гендиректор ООО «Адвокат – Плюс» Александр Гультяев, глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин (партия Социальных реформ) и пенсионер Анатолий Бабаев (самовыдвижение).

Из них подали документы в избирком шестеро кандидатов – Сергей Бойко, Наталья Пинус, Алексей Южанин, Александр Трушакин, Александр Гультяев и Анатолий Бабаев.

Фото из группы Избиркома Новосибирской области Вконтаке