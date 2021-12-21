Осуждены трое фальсификаторов выборов

Барабинский районный суд вынес приговор трем бывшим членам участковой избирательной комиссии в Убинском района: ее председателю Маркиной и членам с правом решающего голоса Комаровой и Осейчук. Они приговорены к году условно за фальсификацию выборов. Об этом сообщается в районном суде и Следственном управлении Новосибирской области. По версии следствия, обвиняемые признаны виновными в фальсификации выборов депутатов Убинского райсовета и Пешковского сельсовета, состоявшихся в сентябре прошлого года.

— Подсудимые, находясь в помещении избирательного участка в Убинском районе, сфальсифицировали бюллетени, собственноручно внеся в них отметки о волеизъявлении за одного из кандидатов в депутаты на выборах депутатов Совета депутатов Пешковского сельсовета шестого созыва и депутатов Совета депутатов Убинского района четвертого созыва, после чего, убедившись, что за их преступными действиями никто не наблюдает, незаконно поместили бюллетени в урны для голосования, — сообщают в следственном управлении. — При этом избиратели в действительности избирательные бюллетени не получали и участие в голосовании не принимали, о чем фигурантам по делу было достоверно известно.

Всего членами комиссии были, по информации следствия, сфальсифицированы 77 избирательных бюллетеней.

Вину подозреваемые полностью признали, в результате чего суд удовлетворил их ходатайство об оглашении приговора без судебного разбирательства.

— Маркина В.В., Комарова М.И. и Осейчук Р.П. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ, каждой назначено наказание с применением ст. 73 УК РФ в виде в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год, — сообщает пресс-служба суда. — На осужденных возложены обязанности: являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные этим органом, но не реже одного раза в месяц, и не менять место жительства или пребывания без уведомления данного органа.

Приговор в законную силу не вступил.