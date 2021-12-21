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С развитием цифровизации у работников времени на отдых становится все меньше

  • 21/12/2021, 16:05
С развитием цифровизации у работников времени на отдых становится все меньше
В Португалии приняли закон, который запрещает работодателю звонить или отправлять сообщения в нерабочее время. За нарушение — штраф. Готовы ли к таким ограничениям работодатели в России?

Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова:

Хитрости начальства

Право на отдых является конституционным правом каждого человека. Оно закреплено в ст. 106 Трудового кодекса РФ: «Время отдыха — время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению». К таким периодам относятся перерывы в течение рабочего дня, междусменный отдых, выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуска.

Формально работодатель не вправе давать задания в нерабочее время, но ни в одном нормативном акте не определена его ответственность за такое нарушение. И даже если работник обращается в трудовую инспекцию, то работодатель может получить только уведомление о нарушении без всяких последствий.

Часто работодатели ссылаются на такое понятие, как ненормированный рабочий день, и считают, что имеют право не только ежедневно требовать от работника переработок, но и отвлекать в периоды отдыха. Однако в ст. 101 ТК РФ к ненормированному рабочему дню относится «особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени». И ключевое слово здесь — «эпизодически», но, как правило, это происходит постоянно.

Сколько трудимся?

Возможно, из-за таких неоднозначных трактовок в законе наши работники трудятся больше, чем работники в других странах. Правда, здесь играет роль и продолжительность рабочей недели. Во многих странах не только нет переработок и отвлечений во время отдыха, но и продолжительность рабочей недели законодательно меньше 40 часов. Так, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия ближе к концу списка стран по продолжительности рабочей недели (38,1 часа в 2018 году) и занимает 4-е место по количеству отработанных человеко-часов в год (1972). Больше нас работают только в Мексике, Коста-Рике и Южной Корее.

Но это официальные данные, а у нас большинство переработок официально не оформляется.

Однако вопрос не только в переработках, но и в невозможности спокойно отдохнуть и восстановиться после трудового дня или недели, поскольку у руководителя как раз в это время нередко возникают срочные вопросы, которыми он отвлекает работника. Конечно, бывают случаи, когда подчиненные относятся к своим обязанностям недобросовестно и начальство вынуждено отвлекать их, чтобы решить производственные вопросы. Но как определить, кто прав, а кто виноват?

Что делать?

По логике, если руководитель обращается в нерабочее время и дает задания, хотя вы ответственно выполняете должностные обязанности, вы можете не реагировать на такие просьбы. Но еще лучше при заключении трудового договора или при первом случае сразу расставить все на свои места и попробовать договориться, что в периоды отдыха вы не отвлекаетесь и имеете право не отвечать на звонки и письма. Часто работники идут на хитрость, стараясь не портить отношения с руководителем, и ставят всех в известность, что они будут без связи и на звонки и письма ответить не смогут.

В большинстве стран этот вопрос в основном решается достаточно просто даже без принятия всяких законов. Например, во многих странах Европы есть четкое соблюдение баланса между работой и отдыхом, и ни один руководитель по негласному правилу не будет тревожить своего работника в период отдыха. Подобный закон, например, был ранее принят во Франции, но он носит рекомендательный характер. В Германии на защиту отдыха работника встает робот, который может ответить руководителю, если тот отправит письмо подчиненному. В Португалии было не так много случаев отвлечения работников от отдыха, но, очевидно, и они послужили причиной принятия соответствующего закона.

А как у нас?

Возможно, со временем такие нормы появятся и у нас. Сейчас это особенно актуально, поскольку касается и дистанционной работы. Как раз удаленная занятость послужила причиной принятия такого закона в Португалии. Не исключено, что и другие страны последуют этому примеру. Иначе можно упустить этот важный момент в трудовых отношениях, и с развитием цифровизации у большинства работников в нашей стране ненормированный рабочий график станет нормой, а время на отдых будет заметно сокращаться.

Материал предоставлен РЭУ им. Г.В. Плеханова

Фото: pixabay.com автор: ENiemela

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Рубрики :

Регионы: Россия мир

Теги : цифровизация работодатель работа


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