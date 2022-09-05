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От компактных студий до квартир с террасой: где в Новосибирске большой выбор квартир?

  • 05/09/2022, 12:09
недвижиость в Новосибирске
ГК «Расцветай» предлагает большой выбор квартир. В линейке предложений — жилье как бизнес-класса, так и категории «стандарт». Стоимость квартир начинается от 2,6 млн.

— Во втором полугодии 2022 года на новосибирском рынке количество квартир в продаже увеличилось на 5-7 тысяч. Это связано со снижением ключевой ставки до докризисного уровня и необходимостью застройщиков увеличивать объемы продаж. По суммарным объемам строительства в Новосибирске один из лидеров — ГК «Расцветай». По сравнению с другими компаниями, у этого застройщика также широкая ассортиментная полка, включающая весь сегмент жилья: от бизнес-класса до «стандарта», — комментирует независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

В ассортиментной линейке ГК «Расцветай» — квартиры, подходящие под разные сценарии жизни.

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В доме ALMOND лобби с пятиметровыми потолками украшены дизайнерскими люстрами и мебелью.

 

Высокий статус и тонкий эстетический вкус подчеркнут выбор проекта бизнес-класса дома ALMOND. Покупатели оценят квартиры с террасой, потолки высотой 3,3 метра и лобби, выполненное из премиум-материалов.

Развитая социальная и транспортная инфраструктура локаций, современная архитектура, шаговая доступность до парковых зон делают комплексы «Расцветай на Красном», «Сакура-парк» и «Расцветай на Авиастроителей» привлекательными как для семей с детьми, так и для активных молодых людей.

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Квартиры в «Сакура-парке» подойдут как семьям с детьми, так и активным молодым людям.

 

Просторные трехкомнатные квартиры в сданном доме «Расцветай на Шамшиных» подойдут тем, кто хочет организовать жизнь семьи в одной локации: престижные школы, две станции метро, Центральный парк, вся инфраструктура центра столицы Сибири в шаговой доступности.

Михайловская набережная — одна из достопримечательностей Новосибирска.

Проживание в «Расцветай на Обской» — это пробежки, езда на велосипедах и размеренные прогулки вдоль реки. Все эти активности превратят спорт в полезную привычку и сделают образ жизни новоселов здоровым.

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Квартал «Сосновый бор» — жемчужина компании «Акация». Здесь каждый день можно наслаждаться чистым воздухом соснового бора и свежестью реки.

 

Особого внимания в линейке предложений компании «Акация», дочернего бренда ГК «Расцветай», заслуживает квартал «Сосновый бор». Квартиры в этом проекте подойдут тем, кто хочет каждый день наслаждаться чистым воздухом соснового бора и свежестью реки, не отказывая себе в преимуществах городской жизни.

Кварталы «Акация на Игарской» и «Цветной бульвар» — проекты комплексной застройки по принципу «города в городе», с полноценной инфраструктурой для жизни и отдыха.   Продуктовые магазины, кофейни, аптеки, салоны красоты, пункты выдачи интернет-магазинов — все расположено внутри квартала.

Тем, кто рассматривает возможность переезда из Новосибирска в Санкт-Петербург, застройщик предлагает «Расцветай в Янино». Квартал находится в зеленом районе Янино-1, Ленинградской области. Локация расположена вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в 4 минутах от Кольцевой автомобильной дороги. До станции метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 12 минут, а до исторического центра Петербурга — за 25 минут.

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«Расцветай в Янино» — проект новосибирского застройщика в Ленинградской области.

 

Приобретая квартиру в ГК «Расцветай», можно воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров, а также беспроцентной рассрочкой от застройщика, на некоторые проекты действует программа субсидированной ипотеки.  

новостройки в новосибирскеЦентр продаж квартир ГК «Расцветай»:
ул. Вокзальная магистраль,8а

Тел.: +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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Застройщики: ООО СЗ «Расцветай на Красном», ООО «СЗ «Сакура», ООО СЗ «Астра», ООО «СЗ «Лаванда», ООО СЗ «Вербена», ООО СЗ «Аквамарин», ООО СЗ «Магнолия», ООО СЗ «Ирис».

Проектные декларации: наш.дом.рф

Банки-партнеры: АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк» и др.

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Фото предоставлены пресс-службой компании

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость новосибирска надежный застройщик


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