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Хакасия получила бюджетный кредит 191 млн. рублей

  • 05/09/2022, 11:52
модернизация теплоснабжения
Он будет направлен на модернизацию системы теплоснабжения.

Республике Хакасия выделен бюджетный кредит в размере 191,55 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства республики. Эти средства направлены на реализацию двух инфраструктурных проектов.

— «Модернизация системы теплоснабжения с. Белый Яр Алтайского района Республики Хакасия» (средства инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) — 115,1 млн рублей).

Проект предусматривает строительство блочно-модульной котельной мощностью 12 Гкал/ч и строительство тепловых сетей прогнозной протяжённостью 1,4 км.

Для строительства котельной АО «Абаканская ТЭЦ» уже заключила договор на выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ. Разработана проектно-сметная документация, которая направлена на государственную экспертизу.

Также разработана проектно-сметная документация на строительство водовода для подключения к централизованному водоснабжению строящейся котельной. На проект получено положительное заключение государственной экспертизы. Заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ. Проект на 100% укомплектован металло- и железобетонными изделиями.

Строительно-монтажные работы по проекту планируется завершить до конца года.

— «Модернизация системы теплоснабжения населённых пунктов Усть-Абаканского района Республики Хакасия (с. Зелёное, п. Расцвет и п. Тепличный)» (средства ИБК — 76,4 млн рублей).

В соответствии с заявкой на получение кредита предполагает строительство тепловых сетей прогнозной протяжённостью 4,7 км, строительство двух центральных тепловых пунктов общей мощностью 3,6 Гкал/ч и монтаж 30 элеваторных узлов. Выполнение проекта позволит подключить тепловые сети населённых пунктов к Абаканской ТЭЦ.

— В настоящее время АО «Абаканская ТЭЦ» разрабатывает проектно-сметную документацию для строительства объектов, — говорится в конце сообщения пресс-службы правительства Хакасии.

 

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область подает заявку на модернизацию коммунальной системы Бердска на 2 млрд рублей. 

Фото:pixabay.com — avantrend

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Хакассия

Теги : модернизация теплоснабжения бюджетный кредит


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