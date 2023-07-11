От Космоса до Добромиры: в Новосибирске назвали самые редкие имена детей

В Новосибирской области назвали самые популярные и необычные имена, которые давали новорожденным за 6 месяцев 2023 года. По данным, управления ЗАГС по Новосибирской области, всего было зарегистрировано почти 12,8 тысяч новорожденных.

Артем не сдает позиций и остается самым популярным мужским именем в регионе (282 раза). Далее идут Михаил (280), Александр (268), Иван и Роман (по 196 случаев). Самыми редкими именами стали Аарон-Павел, Адемола-Владимир, Властислав, Гор, Данислав, Добрыня, Космос, Лукьян, Лютобор, Мефодий, Радомир и Руши-Владислав.

Что касается девочек – родители продолжают отдавать предпочтение «мудрой» Софии, сохраняя ей первую позицию (270 записей). Далее следуют Ева (235), Виктория (213), Варвара (198) и Анна (172). Самыми редкими и необычными именами в первом полугодии стали Анна-Моника, Аполлинария, Бронислава, Вельмира, Весняна, Владислава, Дивора, Добромира, Елизавета-Слада, Жозефина Катрин, Златослава и Милорада.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области смертность продолжает превышать рождаемость.