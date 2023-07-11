В сквере Героев Донбасса установят памятник

«В Октябрьском районе появится новая зеленая зона – сквер Героев Донбасса. Ранее неухоженная, заросшая территория сквера сегодня приобретает оформленный вид. Благоустройство началось в прошлом году и многое делалось методом народной стройки, проводились субботники, в том числе и общегородской, тогда же было выбрано название сквера. Сейчас обстановка меняется, благоустройство продолжается за счет средств городского бюджета: в прошлом году было направлено 19 млн рублей, в этом году – 17 млн рублей, – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Особенность сквера в том, что рядом активно строятся жилые массивы, а зеленой зоны в шаговой доступности нет, теперь у жителей появится место отдыха рядом с домом. В этом году заасфальтируем дорожки, освещение уже установлено и работает, в следующем году смонтируем системы безопасности».

В этом году будет выполнен второй этап благоустройства сквера Героев Донбасса – планируется устройство дорожно-тропиночной сети, площадки для выгула собак, оснований для детской и спортивной площадок, оснащение комплексом технических средств безопасности (видеонаблюдение и кнопка «гражданин-полиция»), продолжатся работы по озеленению.

Сегодня ведутся работы по монтажу твердых покрытий – формируется щебеночное основание, после чего часть дорожек будет уложена брусчаткой, часть забетонирована. Устанавливается бордюрный камень.

Третий, заключительный этап благоустройства запланирован на 2024 год. Он предусматривает монтаж оборудования спортивной и игровой площадок, установку камер наблюдения, скамеек и урн.

«В будущем на территории сквера планируется установить памятник, соответствующий его названию, – Героям Донбасса. Каким именно он будет, пока неясно, определим в конкурсном порядке», – отметил Анатолий Локоть.

Кроме того, мэр добавил, что благоустройство сквера ведется не только за счет средств городского бюджета, но и с привлечением инвестиций от застройщиков, которые ведут развитие соседних территорий.