В Новосибирской области смертность продолжает превышать рождаемость

В Новосибирской области в июне 2023 года области родились 2251 ребенок (на 139 человек больше, чем в мае 2023 года и на 68 новорожденных меньше, чем в июне 2022 года), умерли 3103 человека (на 41 человека меньше по сравнению с маем 2023 года и на 289 человек больше по сравнению с июнем 2022 года), сообщили в управлении ЗАГС по Новосибирской области.

За шесть месяцев в регионе родились 12797 человек, а умерли — 17709 человек.

Всего в мае 2023 года органами ЗАГС зарегистрировано 9378 записей актов гражданского состояния.

По данным правительства Новосибирской области, в 2022 году в регионе зарегистрировано 26,7 тыс. новорожденных, что почти на 6% меньше, чем в 2021 году. Общий уровень рождаемости составил 9,6 человек на 1000 населения (в 2021 г. — 10,2). Отмечается, что в городской местности родилось 21,2 тыс. малышей, в сельской — 5,5 тысяч. Уровень рождаемости сельского населения превысил уровень рождаемости горожан на 2%.

Ранее редакция сообщала, что Михаил и София стали самыми популярными именами для младенцев в Новосибирской области.