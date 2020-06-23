От курьера до певицы

В опросе Авито Работы о том, ищут ли подработку студенты, и какие сферы они предпочитают, приняли участие 10 000 россиян старше 18 лет. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 55% респондентов сообщили, что в настоящий момент работают, 37% — не имеют работы, 6% не работают из-за учёбы, а 2% — успешно совмещают учебу и работу или подработку. Большая часть обучающихся — молодые люди 18-24 лет.

Наиболее активно искали работу жители Приволжского (81%), Северо-Кавказского (70%) и Уральского (69%) федеральных округов. Наименьшую активность по сравнению с другими регионами проявила молодежь Северо-Западного округа — там за последние 3 месяца искали работу чуть больше половины респондентов (58%).

При этом больше всего искали работу жители городов-миллионников и городов с населением менее 100 тыс. человек — по 69% респондентов. Молодежь Москвы искала работу активнее, чем студенты Санкт-Петербурга — 66% против 56%.

Вся Россия ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО/ДФО Да 68% 60% 58% 59% 70% 81% 69% 63% Нет 32% 40% 42% 41% 30% 19% 31% 37%

Наиболее востребованными в СФО и ДФО у респондентов оказались профессии продавца (48%), официанта (47%), а также соискатели интересовались работой курьера (44%).

Отмечается, что жители городов-миллионников интересовались следующими профессиями: промоутер/мерчандайзер (24%), официант, оператор на телефоне/сотрудник колл-центра (по 20%), курьер (18%).

— Лето — традиционное время, когда работы и подработки для молодежи растут. Соискатели активнее размещают резюме во время студенческих каникул, а работодатели открывают дополнительные, сезонные вакансии, — отмечает категорийный директор Авито Работы Дмитрий Пучков.

По его словам, главные ценности для молодых людей стабильны — удобный график и достойная оплата. Приятно, что в большинстве регионов респонденты отметили также и возможность научиться новому, профессиональном развитии.

— Рейтинг популярности профессий показывает, что рынок постепенно возвращается к нормальной жизни, и неизменно востребованных курьеров и комплектовщиков склада догоняют официанты, продавцы и администраторы, аниматоры и певицы. Хочется надеяться, что эта оптимистичная тенденция останется главной этим летом, — подчеркивает Дмитрий Пучков.

Исследование показало, что в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Уральском федеральных округах наиболее важными критериями при выборе работы или подработки у молодежи являются возможность совмещать её учёбой, хорошая оплата и удобный график.

При этом респонденты в СЗФО отметили, что для них важна не только оплата (88%) или возможность совмещения (85%), но также заинтересованность в самой работе (77%) и возможность обучения или профессионального развития (70%). А вот жители СФО и ДВФО больше ценят близость работы к дому (50%), чем хорошую оплату (41%).

При этом, участники опроса в СФО и ДФО уверены, что пандемия оказала значительное влияние на рынок труда — 70% респондентов отметили, что вакансий стало меньше. 7% опрошенных затруднились ответить, 20% полагают, что ничего не изменилось, а 3% считают, что вакансий стало больше.

Уменьшение количества вакансий особенно отметили жители Приволжского (73%), а также Сибирского и Дальневосточного (70%) федеральных округов, а рост — респонденты Северо-Западного (27%) и Южного (12%).