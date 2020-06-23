Спад промпроизводства – риск для безработицы и доходов

Главный экономист АО «Альфа-Банк» Наталия Орлова:

— Оборот розничной торговли снизился на 19,2% г/г в мае, что ниже ожиданий рынка (- 17% г/г), но соответствует нашим ожиданиям спада на 19% г/г. Цифра за май указывает на некоторое восстановление на фоне падения этого индикатора на 23,2% г/г за апрель, однако провал остался глубоким из-за сохранения карантина в Москве и ряде регионов в мае. Продажи легковых автомобилей снизились на 52% г/г в мае, что остается сопоставимо со спадом продаж на 72% г/г в апреле. Еще одно важное наблюдение в части оборота розничной торговли связано с тем, что в период карантина доля продуктов питания в общей продовольственной и непродовольственной потребительской корзине подскочила до 55% в мае против в среднем 48% в 2019 г. – пока сложно сказать, было ли это смещение в сторону продуктов питания временным явлением или указывает на рост бедности.

Вышедшая статистика по потреблению позитивна не только потому, что масштаб спада совпал с нашими ожиданиями, но и потому, что показатель безработицы за май оказался лучше нашего прогноза. Хотя мы не исключали, что этот индикатор может вырасти до 6,5-7,0%, поскольку количество официально зарегистрированных безработных продолжает увеличиваться на 0,7 млн в месяц, по факту Росстат сообщил, что безработица составила всего 6,1% г/г – это очень низкий уровень в сравнении с 13% в США. Еще один позитивный сюрприз связан с тем, что номинальные зарплаты в апреле продолжали расти на 1% г/г, что привело к снижению реальных зарплат всего на 2% г/г. В целом складывается впечатление, что динамика доходов соответствует нашим ожиданиям снижения реальных располагаемых доходов на 5% г/г по итогам 2020 г., что, на наш взгляд, является позитивным знаком.

Спад промпроизводства углубился по сравнению со спадом на 6,6% г/г в апреле, что стало негативным сюрпризом. Мы считаем, что за слабым результатом за май, главным образом, стоит новое соглашение OPEC+ по сокращению добычи, что привело к снижению производства в секторе добычи полезных ископаемых на 13,5% г/г в мае в сравнении со снижением на 3,2% в апреле. В обрабатывающей же промышленности выпуск снизился на 7,2% г/г в мае против снижения на 10% г/г в апреле. С другой стороны, углубление спада произошло на фоне ускорения роста расходов федерального бюджета до 26% г/г за 5М20 с 24% г/г за 4М20, что является плохим знаком. Кроме того, плохой сигнал дает и потребление электроэнергии, которое снижается на 6% г/г в июне против снижения на 5% г/г в мае и на 3% г/г в апреле, что указывает на возможное углубление спада в промышленности в этом месяце.

По оценке Минэкономразвития, российский ВВП снизился на 10,9% г/г в мае после спада на 12% г/г в апреле. Это указывает на то, что ВВП в 2К20 снизится примерно на 9% г/г, что в целом совпадает с нашей оценкой последствий двух месяцев карантина. Тем не менее горизонты 2П20 сейчас выглядят хуже, чем мы первоначально рассчитывали. Это связано с тем, что, во-первых, исчезли надежды на дополнительное стимулирование со стороны властей: ЦБ в минувшую пятницу указал рынку на возможную паузу в цикле понижения ставки. Кроме того, курс рубля оказался гораздо крепче в сравнении с тем, который мы ожидали на лето. Помимо этого, на рынках и в реальном секторе возрастают опасения по поводу вспышки второй волны пандемии. В итоге мы опасаемся, что высокий уровень неопределенности заставит крупные компании оптимизировать расходы, что окажет дополнительное давление на доходы населения и уровень безработицы в 2П20. Тогда как в начале пандемии в зоне риска находились, главным образом, МСП, сейчас мы не исключаем, что восстановление экономики может задерживаться из-за того, что крупные корпорации повышенное внимание будут уделять сокращению затрат.

Фото: пресс-служба банка