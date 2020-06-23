Строительные работы в перинатальном центре завершатся к концу года

К концу 2020 года на площадке перинатального центра планируется завершить строительные работы и начать оснащение здания оборудованием, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, на данный момент в здании полностью смонтированы внутренние сети отопления, проведена стяжка полов, возведены перегородки, установлены окна и витражи, на финальной стадии устройство кровли, обустройство наружных сетей тепло- и водоснабжения, канализации. По проекту подрядчик также проведет работы по благоустройству территории – возле здания перинатального центра будет высажена липовая аллея.

Как отметил заместитель министра здравоохранения региона Андрей Лиханов, ввод этого объекта очень важен для развития акушерской службы, он позволит качественно улучшить оказание медицинской помощи в нашем регионе. Перинатальный центр станет одним из ключевых звеньев национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» в части развития детского здравоохранения и повышения уровня рождаемости.

Строящийся в Новосибирске областной перинатальный центр состоит из четырех блоков разной этажности (6-7 этажей), соединенных переходом в существующее здание областной больницы. Новый центр предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению. Мощность стационарного отделения нового центра составит 213 коек на четыре тысячи родов в год (сейчас областная больница принимает только 2,5 тыс. родов), детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая – на 100.

Строительство областного перинатального центра началось в 2013 году, в 2014 году объект был «заморожен». Строительство важного возобновлено в июне 2019 года. Работы ведет «Бердский строительный трест» (БСТ). Средства на реконструкцию здания областного перинатального центра выделены из областного и федерального бюджетов. Всего на строительство и оснащение центра предусмотрено 4 млрд 380 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области