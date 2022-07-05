От рака желудка умер основатель новосибирского крематория

По сообщению КП-Новосибирск, умер владелец и основатель новосибирского крематория Сергей Якушин. Он впервые в России организовал международную выставку «Некрополь», был новатором в сфере похоронного дела.

— 4 июля ушел из жизни Якушин Сергей Борисович. О времени прощания будет сообщено чуть позже, — указано в сообщении на сайте новосибирского крематория

Информацию о его смерти изданию подтвердил сын Борис Якушин. В настоящее время он является директором новосибирского крематория.

— Медицинское свидетельство о смерти ещё не получено. В нём будет причина смерти. А так отец болел и лечился от онкологии, — уточнил Борис Якушин.

Ранее было известно, что Сергей Якушин долгое время лечился от онкологии желудка.

Напомним, что собственник ООО «Некрополь», директор ПД «Некрополь» Сергей Якушин был ранее объявлен в розыск, а впоследствии задержан в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге и помещён под домашний арест. Центральный районный суд Новосибирска впоследствии несколько раз продлевал арест, в последний раз — в феврале текущего года с сохранением всех принятых судом в отношении подозреваемого ограничений.