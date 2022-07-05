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Газовики выявили 56 фактов незаконного отбора газа населением

  • 05/07/2022, 12:36
новости Новосибирска
Суммарный ущерб от незаконного газопотребления превысил 6,1 млн рублей.

С начала 2022 года в 4 регионах деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» газовики выявили 56 фактов незаконного отбора газа населением. 29 случаев хищений пришлись на самовольное подключение к системе газоснабжения после отключения из-за задолженности, 27 случаев — на бездоговорное потребление газа.

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Наибольшее количество фактов хищения газа выявлено в Новосибирском и Мошковском районах Новосибирской области, в Барнауле. Все несанкционированные врезки устранены. По фактам нарушений составлены акты, материалы направлены в правоохранительные органы, ведется процесс взыскания денежных средств.

— Мы постоянно разъясняем абонентам, что хищение газа неизбежно будет выявлено, и последуют соответствующие меры. Важно понимать, что несанкционированное потребление создает угрозу возникновения аварийной ситуации и подвергают опасности жизнь и здоровье граждан, — отметила заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Оксана Ильина.

За несанкционированное потребление природного газа предусмотрена административная (штраф от 10 до 15 тысяч рублей), а в отдельных случаях и уголовная ответственность. Нарушителю также предстоит оплатить незаконно потреблённый газ исходя из круглосуточной работы газоиспользующего оборудования на полной мощности в течение не менее 3 месяцев, что всегда существенно превышает расходы при его законном использовании, сообщили в пресс-службе компании.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область подписала соглашение с «Газпромом» об ускорении программы газификации региона. 

Фото предоставлено пресс-службой «Газпром межрегионгаз Новосибирск»

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Рубрики : Общество Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : общество задолженность ГАЗ бизнес


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