С начала 2022 года в 4 регионах деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» газовики выявили 56 фактов незаконного отбора газа населением. 29 случаев хищений пришлись на самовольное подключение к системе газоснабжения после отключения из-за задолженности, 27 случаев — на бездоговорное потребление газа.

Суммарный ущерб от незаконного газопотребления превысил 6,1 млн рублей.

Наибольшее количество фактов хищения газа выявлено в Новосибирском и Мошковском районах Новосибирской области, в Барнауле. Все несанкционированные врезки устранены. По фактам нарушений составлены акты, материалы направлены в правоохранительные органы, ведется процесс взыскания денежных средств.

— Мы постоянно разъясняем абонентам, что хищение газа неизбежно будет выявлено, и последуют соответствующие меры. Важно понимать, что несанкционированное потребление создает угрозу возникновения аварийной ситуации и подвергают опасности жизнь и здоровье граждан, — отметила заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Оксана Ильина.

За несанкционированное потребление природного газа предусмотрена административная (штраф от 10 до 15 тысяч рублей), а в отдельных случаях и уголовная ответственность. Нарушителю также предстоит оплатить незаконно потреблённый газ исходя из круглосуточной работы газоиспользующего оборудования на полной мощности в течение не менее 3 месяцев, что всегда существенно превышает расходы при его законном использовании, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область подписала соглашение с «Газпромом» об ускорении программы газификации региона.