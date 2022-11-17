Рекламодателям

От Транссибирской магистрали до дач: МегаФон улучшил сеть в Новосибирской области

  • 17/11/2022, 15:40
телеком
МегаФон запустил новые базовые станции и модернизировал существующую телеком-инфраструктуру в 22 локациях крупных городов и небольших населенных пунктов Новосибирской области.

Благодаря осенней строительной кампании оператор улучшил связь и мобильный интернет для более чем 350 тысяч жителей региона.

Инженеры компании построили в Новосибирске новые базовые станции и запустили дополнительный слой LTE в районе улиц Серебренниковская, Орджоникидзе, Подъемная, Ошанина, Первомайская, Татьяны Снежиной и многих других. Инфраструктуру связи улучшили в микрорайонах Пашино и ОбьГЭС.

Кроме того, технические мероприятия прошли в крупных городах области – Обь, Куйбышев, а также в небольших населенных пунктах региона – Нагорное, Марусино, Сарапулка, Тальменка, Садовый, Лебедевка. Улучшение качества связи и мобильного интернета почувствовали  дачники в СПО «Юбилейный».

 «Мы усиленно работаем над тем, чтобы “белых пятен” на мобильной карте нашего региона становилось все меньше, а высокое качество услуг могли оценить горожане, жители отдаленных районов и даже дачники на своих садовых участках. В целом с начала года в зону нашего пристального внимания попали уже порядка 500 локаций региона, где мы запустили новые объекты связи, увеличили емкость сети и расширили покрытие», – рассказал директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.

В перечень масштабных инфраструктурных проектов оператора вошло улучшение покрытия в населенных пунктах, рядом с которыми проходит самая протяженная железная дорога России – Транссибирская магистраль. На базовых станциях МегаФона в городах Каргат, Татарск, Болотное, Барабинск и Обь, в поселках Чик, Чаны, Коченево, селе Сокур и станции Мочище был запущен дополнительный слой LTE для обеспечения «дальнобойного» покрытия.

В программу мероприятий также попали небольшие пункты региона, включая села, где проживает около 200 человек. Уровень мобильных услуг вырос в селах Верх-Тарка, Златоуст, Троицкий, Серебрянское, Дубровино, Верх-Урюм, Завьялово, поселках Моховое, Кошево, Красный Восток, Октябрьский. А в селах Яркуль и Метелево быстрый 4G-интернет МегаФона появился впервые.

Фото предоставлено пресс-службой компании

281

Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Сибирь

Теги : цифровизация Мегафон Интернет


Спецоперация на Украине

В Иркутской области 7 предприятий готовы производить военное обмундирование
15/11/22 18:10
Новосибирский производитель готовит боевую экипировку для добровольческого батальона «Вега»
15/11/22 11:55
Мобилизованные получат выплаты за декабрь заранее
14/11/22 16:11
индустриальный парк

В Новосибирске появится два новых индустриальных парка

На базе промышленных предприятий.
Читать статью >>
социально-экономическое развитие

«Мы находимся в начале достаточно серьезного социально-экономического мирового кризиса»

В Минэкономразвития Новосибирской области не исключают, что придется пересматривать консервативный прогноз развития региона.
Читать статью >>
производство микроэлектроники

В Томске создают новую подотрасль микроэлектроники

Под нее в регионе планируют сформировать технологический кластер с участием научных центров и промышленных предприятий для производства микроэлектроники.
Читать статью >>
уголовное дело

Александр Бастрыкин поручил возбудить еще одно уголовное дело по жалобе новосибирцев

На сей раз не связанное с экологическими нарушениями.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Андрей Пуненко, учредитель и управляющий компаний «Трансиб» и «Трансиб Групп»

Ситуацию с грузоперевозками из Китая надеются урегулировать к концу февраля

Учредитель и управляющий компаний «Трансиб» и «Трансиб Групп» Андрей Пуненко — о том, почему новогодние заказы могут не успеть прийти в Новосибирск к праздникам, а также о том, что сегодня происходит с грузоперевозками на китайском направлении.
Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске появится два новых индустриальных парка

17/11/2022, 15:44

На Октябрьском мосту заменят перильные ограждения

17/11/2022, 14:06

«Мы находимся в начале достаточно серьезного социально-экономического мирового кризиса»

17/11/2022, 13:50

Константин Един: Идеальные взаимоотношения с налоговиками — это безразличие

17/11/2022, 12:33
Популярное

Зимой во дворах Новосибирска дети снова не смогут покататься на самодельных горках

17/11/2022, 13:45

Выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках может закончиться 31 декабря

17/11/2022, 11:05

С 1 января малоимущие семьи с детьми до 17 лет и беременные будут получать единое пособие

17/11/2022, 10:14

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ перешел на российские технологии для распознавания QR-кодов и банковских карт

17/11/2022, 15:10

ВТБ выдал 6 млрд рублей по льготным автокредитам

17/11/2022, 15:05

Рост предложений на вторичном рынке недвижимости привел к снижению цен на жилье

17/11/2022, 11:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска