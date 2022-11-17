От Транссибирской магистрали до дач: МегаФон улучшил сеть в Новосибирской области

Благодаря осенней строительной кампании оператор улучшил связь и мобильный интернет для более чем 350 тысяч жителей региона.

Инженеры компании построили в Новосибирске новые базовые станции и запустили дополнительный слой LTE в районе улиц Серебренниковская, Орджоникидзе, Подъемная, Ошанина, Первомайская, Татьяны Снежиной и многих других. Инфраструктуру связи улучшили в микрорайонах Пашино и ОбьГЭС.

Кроме того, технические мероприятия прошли в крупных городах области – Обь, Куйбышев, а также в небольших населенных пунктах региона – Нагорное, Марусино, Сарапулка, Тальменка, Садовый, Лебедевка. Улучшение качества связи и мобильного интернета почувствовали дачники в СПО «Юбилейный».

«Мы усиленно работаем над тем, чтобы “белых пятен” на мобильной карте нашего региона становилось все меньше, а высокое качество услуг могли оценить горожане, жители отдаленных районов и даже дачники на своих садовых участках. В целом с начала года в зону нашего пристального внимания попали уже порядка 500 локаций региона, где мы запустили новые объекты связи, увеличили емкость сети и расширили покрытие», – рассказал директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.

В перечень масштабных инфраструктурных проектов оператора вошло улучшение покрытия в населенных пунктах, рядом с которыми проходит самая протяженная железная дорога России – Транссибирская магистраль. На базовых станциях МегаФона в городах Каргат, Татарск, Болотное, Барабинск и Обь, в поселках Чик, Чаны, Коченево, селе Сокур и станции Мочище был запущен дополнительный слой LTE для обеспечения «дальнобойного» покрытия.

В программу мероприятий также попали небольшие пункты региона, включая села, где проживает около 200 человек. Уровень мобильных услуг вырос в селах Верх-Тарка, Златоуст, Троицкий, Серебрянское, Дубровино, Верх-Урюм, Завьялово, поселках Моховое, Кошево, Красный Восток, Октябрьский. А в селах Яркуль и Метелево быстрый 4G-интернет МегаФона появился впервые.