В Новосибирске появится два новых индустриальных парка

— В правительстве области ведется работа по созданию в Новосибирске промышленного парка в сфере электронной промышленности. Мы прорабатываем заявку на конкурс Минпромторга РФ, который ведомство объявило в ноябре. Планируем подать ее в следующем году. Сейчас мы готовим нормативно-правовую базу, а управляющая компания — документы для вхождения в реестр Минпромторга РФ, — сообщила на пресс-конференции начальник управления институционального и территориального развития экономики министерства экономического развития региона Ирина Агапеева.

— Для того, чтобы нам заявиться на меры поддержки в рамках постановления правительства РФ №1659 и попасть в реестр Минпромторга РФ нужно создать уполномоченный орган, разработать порядок по доведению субсидии из федерального бюджета, софинансирования из областного бюджета, прописать мероприятия в госпрограмме. Это долгий процесс, но мы уже приступили к этой работе, как со стороны минэкономразвития, так и со стороны управляющей компании, — пояснила она.

По ее словам. речь идет об инициативе АФК «Система», которая планирует создать парк на базе НЗПП «Восток» (Входит в совместное предприятие «Элемент» АФК «Системы» и госкорпорации «Ростех». — Ред.). Сейчас идет создание управляющей компании парка.

АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» — один из ведущих разработчиков и производителей интегральных схем, операционных усилителей, фото-приемных устройств и датчиков. В 2021 году, при смене руководства предприятия, сообщалось, что завод планирует запустить ряд научно-технических разработок, которые станут частью инновационных, государственных и частных проектов. В феврале 2022 года представители группы компаний «Элемент», АФК «Система», Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, АО «Новосибирского завода полупроводниковых приборов Восток», ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» на встрече в Новосибирске обсудили совместные проекты в области СВЧ-электроники, нанофотоники, наносенсорики. В частности, речь шла о создании промышленных образцов сверхчувствительного наносенсора.

Кроме того, совместно с АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» и частным инвестором министерство рассматривает возможность создания частного индустриального парка в рамках постановления правительства РФ №1325. Сейчас идет проработка заявки о вхождении в реестр Минпромторга РФ, так как в этом случае инвестор сможет рассчитывать на компенсацию затрат по созданию инфраструктуры.

— Речь идет о площадке ООО «УК «114 Ремонтный Завод». Инвестор также приступил к работе, чтобы претендовать на меры господдержки по линии Минпромторга РФ.

— Сейчас ведутся переговоры с потенциальными заказчиками по профильной загрузке завода. Планируемый объем инвестиций на ближайшие 2-3 года составит около 2 млрд руб, — сообщал редакции директор компании Матвей Соломатин.

Напомним, в апреле 2022 года «УК «114 Ремонтный Завод» на торгах приобрела площадку АО «15 Центральный автомобильный ремонтный завод».

Собственником «УК «114 Ремонтный Завод» является Андрей Никаноров, совладелец (25%) ООО «ЦОД Ангара» (Ангара, Иркутская область). Компания работает в сфере вычислительной техники и информационных технологий. Никаноров также является директором московской ООО «Ангара», также работающей в сфере информационных технологий. Собственник московской «Ангары» (100%) — Олжас Кемалов.

Напомним, на следующей неделе 24-26 ноября в Новосибирске пройдет XI Международный форум территорий развития и инвестиций InPark-2022.

Ранее редакция сообщала, что в октябре 2021 года Sitronics Group (входит в «АФК Система») запустила в Новосибирске производство серверов. А также о планах по созданию парка на базе «Сибэлектротерма».