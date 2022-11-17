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Toyota увольняет сотрудников в Санкт-Петербурге

  • 17/11/2022, 15:33
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исход иностранного бизнеса
Автопроизводитель пообещал продолжить обслуживание машин Toyota и Lexus после продажи, а также сохранить дилерскую сеть.

Российский автозавод японского автоконцерна Toyota приступил к увольнению сотрудников, передает «Интерфакс».

На сегодняшний день на предприятии простаивают почти две тысячи сотрудников. По данным представителей компании, еще в сентябре общее число сотрудников ООО «Тойота Мотор» было равно 2,35 тысячи человек.

Увольнения по соглашению сторон оформляются с 14 ноября.

— Toyota вынесла персональное предложение каждому сотруднику, которое включает выплату от 12 средних заработных плат, сохранение на протяжении года после увольнения ДМС, компенсации расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга.

В сентябре Минпромторг РФ сообщил, что ООО «Тойота Мотор» безоговорочно свернет деятельность на своем заводе в Санкт-Петербурге. Автопроизводитель, в свою очередь, пообещал поддерживать послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также дилерскую сеть.

В соответствии с финансовым отчетом компании Toyota за II квартал, уход с российского рынка обошелся автоконцерну в $655 млн, включая расходы на пенсионные пособия и обесценение активов.

 

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Фото: pixabay.com — Rusfromspb

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : СВО санкции исход иностранного бизнеса бизнес автопроизводство


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