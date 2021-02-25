Открытие 26 февраля в 10:00.

Советская, 33 (Музей связи Сибири)

Участники:

Директор Новосибирского государственного краеведческого музея Андрей Шаповалов.

Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Заместитель министра-начальник управления координации мероприятий по цифровой трансформации Ирина Савельева.

Заместитель директора Макрорегиона Сибирь АО «Почта России» Максим Крыжановский.

Новосибирский краеведческий музей, муниципальные музеи Новосибирской области и АО «Почта России» представляют выставку «От ямщика до e-mail» к 125-летию почтовой службы в Новосибирске.

Выставка рассказывает об истории появления и развития почтовой связи в Сибири и на территории современной Новосибирской области. На выставке можно увидеть почтовое оборудование прошлых лет: сургучницу, штемпелевальный аппарат, почтовые штемпеля старого образца. Среди экспонатов – поддужные колокольчики, весы для взвешивания писем, почтовый ящик советского времени, контейнер для хранения ценной корреспонденции, а также открытки, художественные почтовые конверты и марки. Узнать, как выглядели почтальоны прошлого поможет форменная одежда и многочисленные фотографии, многие из которых впервые будут представлены широкой аудитории.

Завершает выставку раздел о современной почте, которая несмотря на появление почты электронной, до сих пор актуальна.

История почты в Сибири – одна из важнейших тем развития нашего региона: огромные расстояния невозможно было бы связать воедино без четкой и отлаженной системы связи. Для Музея связи Сибири тематика почтового сообщения является отправной точкой как в экспозиции, так и в комплектовании, ведь все современные средства связи, в том числе и электронная почта, «выросли» из почтовой ямщицкой службы.

Стоимость билетов – 100 руб., для школьников, студентов, пенсионеров – 50 руб. В стоимость входит посещение экспозиции музея связи Сибири.

Справки по тел. 218 88 30.

Без возрастных ограничений