Цифровая эволюция: топ-менеджер «Ростелекома» рассказал новосибирским студентам о технологических трендах

Речь на онлайн-занятии шла о ключевых ИТ-трендах 2021 года и главных мировых направлениях цифрового развития. Параллельно трансляция лекции велась и в новой социальной сети Clubhouse, которая только начинает развиваться в нашей стране.

За полтора часа топ-менеджер крупнейшего в России интегрированного провайдера цифровых услуг и решений рассказал о перспективах появления сетей 5G и облачных технологиях, об использовании интернета вещей и новых аспектах информационной безопасности. Особое внимание слушателей Кирилл Меньшов обратил на те изменения, которые произошли в ИТ-сфере из-за пандемии коронавируса.

— Тренды года можно свести к трем темам: ориентация на людей, независимость от местоположения и отказоустойчивая реализация. Несмотря на то, что пандемия многое изменила, в центре бизнеса по-прежнему находятся люди, которым необходимы надежные цифровизированные процессы для функционирования в сегодняшней среде, — уточнил Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком».

В завершение лекции Кирилл Меньшов ответил на вопросы студентов. Слушателей интересовали темы кибербезопасности, развитие биометрических технологий и область применения облачных решений. Также вице-президент по информационным технологиям посоветовал студентам постоянно совершенствовать свои знания, так как цифровой мир меняется слишком быстро.