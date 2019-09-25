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Истории успеха

TEDx. Чтобы Новосибирск был интересным

Или как расширить границы сознания.
  • 25/09/2019, 09:00
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Это мой вклад в то, чтобы сделать Новосибирск более ярким и современным.

В этом году в Новосибирске пройдет седьмая конференция TEDx. О том, как и почему в нашем городе появилось мероприятие в формате TED — «Идеи, достойные распространения» — рассказывает куратор проекта, руководитель и тренер школы «Человек слова» Светлана Винокурова.

— Светлана, почему 8 лет назад вы решили привести в Новосибирск конференцию TEDx?

— Я занимаюсь обучением ораторскому искусству. Тогда, в 2011 году, я часто смотрела ролики с американской конференции TED в интернете, чтобы вдохновиться, анализировала их на своих занятиях. Мне казалось, что это высочайший уровень выступлений. А потом я узнала, что TEDx можно «привести» в Новосибирск… Это было невероятно — просто космос! Я провела первую конференцию в Новосибирске в 2011 году и увидела реакцию людей, уходивших вдохновленными, с горящими глазами. Меня спрашивали: «Когда будет следующая конференция?». И тогда уже я решила заняться TEDx осознанно. Подумала, что это мой вклад в то, чтобы сделать Новосибирск более ярким и современным. Да, я не умею строить дома, ничего не понимаю в урбанистике, но я могу организовывать мероприятия международного уровня, находить и готовить интересных спикеров, у которых получается «зажечь» аудиторию.

Кстати, в этом году я хотела отказаться от проведения конференции в Новосибирске, но меня в буквальном смысле слова завалили сообщениями в соцсетях. Люди писали, что для них это важное событие в году, они его планируют заранее — и просили не отменять.

— Можно оценить результаты уже проведенных в Новосибирске конференций TEDx?

— Они совершенно разные. Были люди, которые после конференции меняли сферу деятельности. Например, из ресурсного бизнеса уходили в предпринимательство, образовательные проекты. Многие участники говорили, что их вдохновляли конкретные истории. В результате они открывали свой бизнес, шли учиться, начинали по-другому воспитывать детей.

Зачем мы ходим на конференции? Если на профессиональные — за конкретными решениями в нашей профессии. На TED и TEDx стоит идти за расширением кругозора и новыми идеями. Так получается, что мы живем в очень узких смысловых коридорах, которые формируются умными алгоритмами Facebook, InstagramGoogle и тому подобными, то есть в нашу орбиту и сферу интересов не попадает большое количество тем, историй и сюжетов. TEDx расширяет горизонты: когда ты за один день, послушав спикеров из самых разных областей, пообщавшись с ними в перерывах, понимаешь, что жизнь многогранна и богата, в ней происходит столько всего интересного! Это эффект перекрестного опыления: на TEDx я, гуманитарий, слушаю биолога, архитектора, инженера-физика, авиатехника… Их деятельность не связана с моей. Но они по-своему ставят вопросы, решают задачи, проживают профессиональные и личные трудности. И где-то на пересечении их идей я могу найти свою, совершенно перпендикулярную тому, что я привыкла делать. Главное, прийти на TEDxNovosibirsk с вопросами.

На мой взгляд, немаловажен и эмоциональный результат. Многим кажется, что у нас в Новосибирске происходит мало интересного. Самые «вкусные» события и проекты — в Москве, Кремниевой долине и так далее. Мы, как организаторы TEDx, при подборе и подготовке спикеров стремимся показать, что у нас в регионах куча интересных людей и проектов, много идей, реализуемых здесь, на местах. Лично для меня было открытием, что в Новосибирске есть компании, которые в своей сфере являются признанными мировыми лидерами, что в нашем городе реализуются очень передовые идеи, а ученые, бизнесмены могут рассказать об этом без пафоса, простым языком. Это очень крутой эффект, когда ты видишь, чего может добиться человек, живущий с тобой в одном городе, в районе. Это стимул для того, чтобы другие люди тоже решились сделать что-то свое.

— В такой ситуации ключевой критерий для успешного проведения конференции TEDx — это подбор спикеров. Как решаете эту задачу?

— С одной стороны, спикеры сами подают нам заявки на выступления. Сейчас, когда конференция TEDx в Новосибирске стала популярной, в день мы получаем по несколько заявок. И вот здесь, на подходе, мы отсекаем тех, кто банален, кому не хватает опыта или экспертности. Например, среди заявок очень много тренеров «успешного успеха», «мотивационных спикеров». Мы таких избегаем. В итоге только 1-2 спикеров мы находим через входящие заявки. 80-90% спикеров проактивно ищем мы сами. В формате TEDx это могут быть ученые, изобретатели, предприниматели, представители социальной сферы, образования, медицины и так далее. Это люди, которые могут поделиться своими профессиональными и личными историями, опытом. Естественно, подбор спикеров зависит от темы конференции. Каждый год она разная. В этом году мы будем говорить о технологиях, которые должны упростить нашу жизнь: искусственный интеллект, нанотехнологии, генетика, робототехника. Нам интересны признанные лидеры в своих сферах, успешные изобретатели. Так, гостем конференции 2019 года будет блогер, сделавший успешный бренд из Урюпинска. Город, название которого ранее было синонимом унылой глубинки, сейчас стал привлекательным местом для туристов. Из него не хотят уезжать. Вот такие люди нам интересны: с горящими глазами, делающие оригинальные вещи, невзирая на препятствия.

Фото: из личных архивов

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