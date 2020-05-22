«Обские зори» станут резервным госпиталем

— До последнего времени наше МБУ «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори» работал как обсерватор. Сейчас он начал работу как медицинский обсерватор. Это означает, что к нам начали поступать люди, не приезжающие из других регионов, а новосибирцы, которые не могут по месту жительства обеспечить для себя адекватные меры самоизоляции (живут в общежитиях, коммунальных квартирах, проживают в квартире с пожилыми родственниками и маленькими детьми и т.д.), — сообщила на пресс-конференции мэра Новосибирска начальник департамента по соцполитике города Ольга Незамаева.

Эти постояльцы поступают в «Обские зори» по направлению Роспотребнадзора и согласованию с лечебным учреждением.

— Мы готовимся переоснастить наше учреждение, чтобы обеспечить разделение потоков таких пациентов. Персонал центра обучен специалистами инфекционного госпиталя, в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной защиты, — говорит Незамаева. —Кроме того, мы подготовили рабочее решение — на каких условиях организация начнет работать в новом статусе, в том числе по обеспечению кадровым составом. Оно направлено в областной минздрав.

Сейчас центр готовится к новой трансформации — перепрофилированию в резервный госпиталь, который будет работать как медицинский изолятор. По словам Незамаевой, в «Обских зорях» будут проходить лечение и долечивание пациенты, перенесшие инфекцию бессимптомно или находящиеся на стадии излечения, не выделяющие вирус.

Чиновник подчеркнула, что «Обские зори» качеством помещений и имеющихся технологий подходят для перепрофилирования в госпиталь. У него есть медицинская лицензия на оказание медпомощи, реабилитационных услуг, физиотерапии. В штате в достаточном количестве врачи, медсестры и санитарки.

— Если областной штаб по противодействию распространению коронавируса примет такое решение, то мы все сделаем, — добавил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Приемная мощность «Обских зорь» — 126 койко-мест. С 1 апреля через этот обсерватор прошли 206 человек. Еще два муниципальных центра «Лунный камень» (мощность 43 койко-места, прошли 119 человек) и «Заря» (мощность 119 койко-мест, сейчас находятся 27 человек) пока продолжают работать в статусе обсерваторов.

На этой недели в СМИ появилась информация о том, что городские медицинские площадки уже не справляются с потоком больных коронавирусной инфекцией, а также пациентов, которых госпитализировали с подозрением на COVID-19, внебольничную пневмонию. Больные лежат в коридорах. Впрочем, на сессии горсовета 20 мая замминистра здравоохранения области Елена Аксенова заверяла, что коек для этой категории пациентов достаточно. По ее словам, в 18 медорганизациях области на тот момент были созданы 2352 койки, на которых с подтвержденным диагнозом находились 657 человек, остальные занимали пациенты, госпитализированные с подозрением на внебольничную пневмонию, и в стадии диагностики. 66 человек находились в реанимациях, 1121 койко-место было оснащено кислородным оборудованием, в госпиталях установлены около 400 аппаратов ИВЛ. Заммэра Новосибирска Валерий Шварцкопп, также выступая на сессии горсовета, сообщал, что в мэрии прорабатывается вопрос о предоставлении компенсаций за работу в сложных условиях сотрудникам обсерваторов. Он отмечал, что они расположены на базе муниципальных домов отдыха и учреждений сферы образования, и пока не могут рассчитывать на компенсации, которые предоставляются сотрудникам медучреждений. Через новосибирские обсерваторы на 20 мая прошли около 700 человек.

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