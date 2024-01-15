Отечественные ученые создали виртуального дерматолога

Российские ученые обучили нейросеть с помощью большого числа фотографий кожных дефектов. Суть ее работы заключается в том, что она подвергает анализу фотографию, сделанную на мобильный телефон, и определяет состояние кожи. После чего подбирает подходящую группу косметики и разрабатывает пошаговый план ухода за кожей, пишет газета «Известия».

В настоящее время приложение работает лишь на представителях славянской внешности, но разработчики работают над тем, чтобы нейросеть могла работать с разнообразными типами кожи и видами старения.

Отмечается, что на сегодняшний день приложение рассчитано на девушек в возрасте от 30 лет и молодых мам, чья кожа ухудшилась после беременности и родов. Проверить его работу могут как простые пользователи, так и производители косметики, а также медцентры.

По мнению врачей, данная технология хоть и является немаловажным инструментом для дерматологов, однако, не в состоянии полностью заменить их. Она скорее призвана помочь в выборе тактики лечения, а не исключить осмотр врача и сдачу необходимых анализов, которыми специалисты пренебрегать не советуют.

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