Использовать голограмму для оборонной отрасли предложили ученые Новосибирска

В НЭТИ на новый уровень выводят голографические методы исследования. Метод помогает определить степень возможной деформации промышленных изделий. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

— Это позволит ускорить процесс изготовления продукции для космической отрасли, самолетостроения, оборонной промышленности, — говорится в сообщении.

Технология с помощью недорогих устройств в реальном времени сможет фиксировать две голограммы — до и после деформации, и на этой основе определять свойства объекта.

Подобный метод можно использовать в оборонной промышленности, в космической и самолетостроительной отраслях.

По словам руководителя проекта Владимира Гужова, преимущество метода в том, что он никак не деформирует объект исследования в процессе измерений.

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