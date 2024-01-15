Проезд закрыли на одной из улиц в Центральном районе Новосибирска

В Центральном районе Новосибирска перекроют проезжую часть на улице Романова возле дом №26. Об этом сообщили в городской администрации.

— Ограничение связано с проведением МУП «Горводоканал» работ на водопроводе и продлится по 16 января, — говорится в сообщении мэрии.

Так же с сегодняшнего дня изменились схемы движения транспорта в Октябрьском, Кировском и Дзержинском районах Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура предложила мэрии Новосибирска ограничить движение большегрузов в городе.