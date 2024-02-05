Отечественный магазин приложений адаптируют для iPhone

Стало известно, что в ближайшей перспективе ожидается адаптация под систему iOS для iPhone российского магазина приложений NashStore, передает газета «Известия», ссылаясь на гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина.
По его словам, в настоящее время возможность запускать альтернативные маркетплейсы на смартфонах Apple официально подтверждена только в странах Евросоюза. Таким образом, в соответствии с принятым в Европе законом о цифровых рынках, Apple обязана до 7 марта текущего года позволить работу подобных приложений на iOS.
Если альтернативные магазины окажутся недоступны в России, региональные ограничения можно будет обойти, подчеркнул эксперт.
Ранее редакция сообщала, что новосибирцы предпочитают покупать iPhone в максимальной комплектации.
Фото: freepik.com-freepik
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