«Прекратите беспокоить людей»: депутаты и общественники названивают новосибирцам по вечерам

Работа штаба по ликвидации последствий коммунальных аварий в Новосибирске продолжается. Сегодня по каждому дому есть информация по количеству потребленного тепла и сроках его отсутствие. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве глава штаба, замгубернатора Сергей Семка.

— Сумма перерасчета по Ленинскому району составит от 20% до 150% и затронет платежи за февраль. Людям не будет предъявлена половина месячной оплаты за следующий месяц, — пояснил чиновник.

Он также сообщил, что в пятницу 2 февраля на заседании штаба в своих докладах руководители компаний сообщали, что к ним поступают жалобы жителей на звонки после 19.00 от помощников депутатов, представителей общественных организаций.

— Людей просят, чтобы они показали последствия коммунальной аварии. Потом просьбы превращаются в требования, — подчеркнул Сергей Семка. — Считаю, что нужно прекратить беспокоить людей. Мы уже выпустили пресс-релиз по результатам работы штаба, идет перерасчет начислений. За три дня за разъяснениями обратилось порядка 150 граждан. Штаб работает пока не будут сняты все вопросы по перерасчету, не завершена работа комиссии по расследованию коммунальных аварий.

И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов сообщил, что за неделю в городе было 75 отключений по линии СГК: 14 по магистральным сетям, 61 — по внутриквартальным. По данным МинЖКХ, на сегодняшний день в работе находится 8 заявок от новосибирцев.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор предупредил депутатов не заниматься собственными расследованиями, а работать сообща.