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«Две собаки погибли»: отраву разбросали в парке Кирова и на Монументе Славы в Новосибирске

  • 05/02/2024, 11:29
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«Две собаки погибли»: отраву разбросали в парке Кирова и на Монументе Славы в Новосибирске
Уже пострадало несколько животных.

В парке Кирова и на Монументе Славы разбросали отраву для животных.

— Погибли сразу две собаки. Спасти невозможно, — поделились в НРОО «База Реабилитации Животных».

Смерть у животных наступает очень быстро.

— Симптомы отравления отсутствуют, собачки весёлые, рвоты нет, аппетит в норме, просто легли спать и не проснулись, сейчас пытаюсь решить проблему со вскрытием и установлением яда, хоть бы понять, с чем мы имеем дело, — рассказала Елена, владелица погибших собак.

Как рассказали в пресс-службе организации, отраву маскируют кусочками лакомства.

В связи с этим владельцев четвероногих друзей просят не отпускать своих питомцев с поводка.

Владельцы собак начали активно комментировать данное сообщение.

— Демоны на земле — это не редкость.

— Там, наверное, есть камеры, может зафиксировано, кто так делает.

— Это уголовное преступление!

Ранее редакция сообщала о том, что градус жестокого обращения с животными в Новосибирске повышается.

Фото со страницы НРОО «База Реабилитации Животных» в Вконтакте.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : парке Кирова Отрава монумент славы


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