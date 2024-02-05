«Две собаки погибли»: отраву разбросали в парке Кирова и на Монументе Славы в Новосибирске

В парке Кирова и на Монументе Славы разбросали отраву для животных.
— Погибли сразу две собаки. Спасти невозможно, — поделились в НРОО «База Реабилитации Животных».
Смерть у животных наступает очень быстро.
— Симптомы отравления отсутствуют, собачки весёлые, рвоты нет, аппетит в норме, просто легли спать и не проснулись, сейчас пытаюсь решить проблему со вскрытием и установлением яда, хоть бы понять, с чем мы имеем дело, — рассказала Елена, владелица погибших собак.
Как рассказали в пресс-службе организации, отраву маскируют кусочками лакомства.
В связи с этим владельцев четвероногих друзей просят не отпускать своих питомцев с поводка.
Владельцы собак начали активно комментировать данное сообщение.
— Демоны на земле — это не редкость.
— Там, наверное, есть камеры, может зафиксировано, кто так делает.
— Это уголовное преступление!
Ранее редакция сообщала о том, что градус жестокого обращения с животными в Новосибирске повышается.
Фото со страницы НРОО «База Реабилитации Животных» в Вконтакте.
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