Отель курорта Сбера «Манжерок» получил туристический «Оскар»

Названы победители второй премии «Горы России». Участие в ней приняли 342 представителя индустрии со всей страны. Это курорты, отели, глэмпинги, хостелы и туроператоры. Народное голосование проходило на платформе горыроссии.рф с 1 августа по 15 октября. Участники оценивались в 27 номинациях, в том числе 11 федеральных и 16 по федеральным округам. Свои голоса отдали 150 тысяч человек.

Лучшим горнолыжным отелем в России оказался пятизвездочный «Манжерок» в Республике Алтай. Он был открыт в июне 2023 года, общая площадь отеля превышает 56 тыс. кв. метров.

— «Манжерок» получает туристический «Оскар» уже во второй раз. В прошлом году мы стали победителями сразу в двух номинациях, как «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и как «Инвестиционный проект года». Я благодарен команде, которая отвечает главному маркеру качественного сервиса, — удовлетворённости наших гостей, — отметил председатель Совета директоров курорта «Манжерок» Иван Морозов.

Кроме того, курорт Сбера отмечен еще и специальной номинацией наблюдательного совета национальной премии — всесезонный курорт «Манжерок» признан «Курортом-драйвером устойчивого развития региона».

Звание «Лучшего в России горнолыжного курорта» досталось «Архызу» в Карачаево-Черкессии, а всесезонный город-курорт «Свияжские холмы» в Татарстане признан лучшим для семейного отдыха.

Премия «Горы России» проводится АНО «Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий» во второй раз. Ее цель заключается в том, чтобы не только развивать горнолыжный туризм, но продвигать культуру активного отдыха в горах.