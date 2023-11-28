Конкурсного управляющего обвиняют в мошенничестве с имуществом предприятия-банкрота

В прокуратуре Октябрьского района Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении конкурсного управляющего Сергея Кухтерина и его знакомого Николая Вагнера. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Судя по документам арбитражного суда, в марте 2018 года налоговая обратилась в арбитражный суд с иском: признать компанию ООО «Лесное» банкротом в связи с наличием непогашенной задолженности по обязательным платежам в сумме 1,18 млн рублей. В июле компания была признана банкротом, в отношении нее введена процедура наблюдения, а затем и конкурсного производства. Конкурсным управляющим был назначен Сергей Кухтерин. Как сообщил редакции источник в правоохранительных органах, к Кухтерину обратился собственник компании «Лесное» Андрей Дремин и сообщил, что готов погасить задолженность перед налоговой. По словам Дремина, с налоговой было подписано соглашение о рассрочке платежа.

— Однако, как выяснилось в ходе следствия, Сергей Кухтерин договорился со знакомым Николаем Вагнером, что последний осуществит погашение задолженности, чтобы получить контроль за процессом и результатами банкротства компании. После этого Кухтерин и Вагнер планировали потребовать у Дремина 12 млн рублей, — пояснил собеседник редакции. — В случае отказа Кухтерин обещал реализовать имущество компании (два земельных участка в Бердске общей кадастровой стоимостью 112 млн рублей) по заниженной цене для погашения задолженности перед Вагнером.

Вагнер погасил задолженность в феврале 2019 года, в апреле арбитражный суд счет обязательства компании перед налоговой погашенными. После этого Кухтерин и Вагнер предложили Дремину выкупить задолженность компании. Дремин в процессе переговоров уменьшил сумму с 12 млн до 4,5 млн рублей, которую потом заменили имуществом в виде двухкомнатной и однокомнатной квартир в Бердске. В итоге сделки были проведены. Дремин также перечислил Вагнеру сумму, уплаченную им налоговой, а Вагнер переуступил право на задолженность одной из компаний Дремина ООО «Авто-1».

В августе арбитражный суд прекратил производство по делу компании в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. Несмотря на возражение налоговой, которая указывала, что у должника есть имущество, реализация которого может покрыть расходы на процедуру банкротства.

По версии следствия, Сергей Кухтерин и Николай Вагнер подозреваются в совершении коммерческого подкупа и пособничестве в коммерческом подкупе с вымогательством предмета подкупа в особо крупном размере, а также в легализации имущества, полученного преступным путем.

В июле 2020 года в компании «Лесное» была введена процедура наблюдения.

Следствие также выяснило, что Вагнер и Кухтерин на основании подложных документов решили повторно истребовать с Дремина мнимую задолженность в размере 1,18 млн рублей. В январе 2020 они вновь обратились в суд с подделанным договором уступки права требования денежных средств о взыскании с «Лесное» непогашенной задолженности. В апреле компания вновь была признана банкротом, в ней было введено наблюдение и конкурсным управляющим снова назначен Кухтерин. В январе 2021 года в компании введено конкурсное производство. При этом представитель следствия подчеркивает, что подозреваемые представляли в суд, в том числе в апелляционную инстанцию, подложные документы, обманывая судебные органы. К делу подключилась налоговая с иском 1,3 млн рублей. Через ИП Дремина А.И. Дремин погасил всю возникшую задолженность, и в июне арбитражный суд счел требования кредиторов компании погашенными. Кухтерин пытался опротестовать это решение, но суд дело о банкротстве ООО «Лесное» прекратил.

«АВТО-1» обратилось в полицию о совершении преступления, на основании заявления компании правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В ноябре 2022-го Кухтерин и Вагнер были задержаны.

Уголовное дело с обвинительным заключением возбуждено по нескольким статьям: коммерческий подкуп, пособничество в коммерческом подкупе, легализация имущества, покушение на мошенничество, фальсификация доказательств по гражданскому делу. Дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Сергей Кухтерин и Николай Вагнер вину в предъявленных им следствием преступлениях не признали.

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