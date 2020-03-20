Отельеры и рестораторы просят помощи у государства

Федерация рестораторов и отельеров России и представители региональных организаций просят помощи у государства, на имя председателя правительства Михаила Мишустина направили письмо. Приводим его полностью:

Уважаемый Михаил Владимирович!

На внеочередном совещании членов Федерации Рестораторов и Отельеров России и представителей региональных организаций было отмечено, что, в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией и вводимыми ограничительными мерами, ситуация в ресторанном и гостиничном бизнесе становится критической.

Обороты в ресторанном бизнесе упали от 30% до 90%; падение загрузки гостиниц в марте 2020 года составила более 50%, на апрель производятся массовые отмены бронирования.

Часть членов Федерации Рестораторов и Отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды.

В целях поддержки отрасли и недопущения массового закрытия предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса по причине финансовой несостоятельности просим Вас оказать поддержку отрасли, приняв следующие меры:

Освободить предприятия общественного питания и средства размещения от уплаты всех налогов, включая налог на доходы физических лиц и страховых взносов с выплат сотрудникам, до 120 дней с даты отмены ограничений, установленных федеральными и региональными органами власти в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ввести мораторий на взимание арендной платы на срок до 120 дней с даты отмены ограничений, установленных федеральными и региональными органами власти в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ввести каникулы на уплату коммунальных услуг до 120 дней с даты отмены ограничений, установленных федеральными и региональными органами власти в связи с распространением коронавирусной инфекции. Рефинансировать с помощью государственных гарантий существующие займы предприятий общественного питания, гостиниц и иных средств размещения с целью обеспечения кредитных каникул до конца текущего года. Предоставить с помощью государственных кредитных учреждений беспроцентные займы с отсрочкой выплаты суммы основного долга для обеспечения операционной деятельности. Приостановить действие ст. 236 и 362 ГК РФ в части, регулирующей материальную, административную и уголовную ответственность за задержку выплаты заработной платы сотрудникам. Ввести мораторий на проведение проверок предприятий общественного питания, гостиниц и иных средств размещения сроком на 3 года.

Принятие выше указанных мер позволит сохранить предприятия и рабочие места, что позволит по окончании пандемии в кратчайшие сроки выйти из кризисной ситуации.

Письмо подписано президентом Федерации Рестораторов и Отельеров России И.О. Бухаровым, председателем Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по ресторанному бизнесу, председателем подкомитета по общественному питанию Совета по развитию потребительского рынка ТПП РФ, а также общественным омбудсменом по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства.

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