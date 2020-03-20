Отельеры и рестораторы просят помощи у государства

Федерация рестораторов и отельеров России и представители региональных организаций просят помощи у государства, на имя председателя правительства Михаила Мишустина направили письмо. Приводим его полностью:
Уважаемый Михаил Владимирович!
На внеочередном совещании членов Федерации Рестораторов и Отельеров России и представителей региональных организаций было отмечено, что, в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией и вводимыми ограничительными мерами, ситуация в ресторанном и гостиничном бизнесе становится критической.
Обороты в ресторанном бизнесе упали от 30% до 90%; падение загрузки гостиниц в марте 2020 года составила более 50%, на апрель производятся массовые отмены бронирования.
Часть членов Федерации Рестораторов и Отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды.
В целях поддержки отрасли и недопущения массового закрытия предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса по причине финансовой несостоятельности просим Вас оказать поддержку отрасли, приняв следующие меры:
Принятие выше указанных мер позволит сохранить предприятия и рабочие места, что позволит по окончании пандемии в кратчайшие сроки выйти из кризисной ситуации.
Письмо подписано президентом Федерации Рестораторов и Отельеров России И.О. Бухаровым, председателем Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по ресторанному бизнесу, председателем подкомитета по общественному питанию Совета по развитию потребительского рынка ТПП РФ, а также общественным омбудсменом по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства.
Фото: pixabay.com, автор- Free-Photos
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