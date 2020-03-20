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Туротрасль уходит в пике

Все участники рынка пытаются понять, как возвращать деньги туристам за неиспользованный отдых и избежать собственного банкротства.
  • 20/03/2020, 20:34
Автор: Юлия Данилова
faro
Уже несколько рейсов улетали из Новосибирска пустыми, чтобы просто забрать туристов из-за рубежа.

— В связи со сложившейся ситуацией, а также на основании постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 и рекомендаций Ростуризма от 19.03.2020, нами принято решение отменить все завозные рейсы из Российской Федерации в период c 22.03.2020 по 20.04.2020, — такое письмо за подписью генерального директора Anex Tour Россия Азамата Шамырканова сегодня получили турагенты, работающие с компанией.

На днях аналогичное сообщение было разослано туроператором TUI. Компания аннулирует туры по всем направлениям с 20 марта по 30 апреля, предлагая туристам их перебронировать на поездки по России или на более поздние сроки в те же страны.

Оба оператора, которые относятся к крупнейшим игрокам отрасли на рынке РФ, уточняют, что будут выполняться только рейсы для возвращения туристов из стран пребывания. Судя по сообщениям, появившимся при этом в профильной группе сибирских турагентов в WhatsApp, предприниматели не понимают, как им дальше работать в сложившейся ситуации.

— Еще 18 марта мы отправляли туристов во Вьетнам, но в итоге самолет приземлился на Пхукете (Таиланд), так как Вьетнам уже закрыл границы. У наших туристов на въезде требуют справки о том, что они не больны коронавирусом, а их у нас никто не дает, — рассказывает директор ООО «Ас-PR» Ольга Леонова. — В результате уже несколько рейсов улетали из Новосибирска пустыми, чтобы просто забрать туристов из-за рубежа.

20 марта стало известно, что с 22 числа будет закрыто последнее заграничное (и одно из самых популярных у новосибирцев) направление — на Таиланд. Въезд в эту страну будет возможен только по справкам об отсутствии коронавируса, которую нужно взять не ранее, чем за 72 часа до вылета, а также при наличии страхового полиса с суммой покрытия не менее 100 тысяч долларов, который покрывает лечение от коронавируса. Цена такой страховки минимум в 2,5 раза дороже, чем стандартной, плюс ее выдают не все страховые компании.

Сейчас самым актуальным вопросом для отрасли является возврат средств за купленные туры.

— В последнее время туроператоры снизили комиссию турагентам до 6-9% от продажи тура, несмотря на то, что вся работа с туристами проводится именно на нашем уровне. Сейчас встал вопрос с отменой туров. Часть туристов требует вернуть назад оплаченные деньги, а у турагентов их уже нет. За вычетом комиссии мы уже их перечислили туроператорам, а те рассчитались за бронь чартеров, отелей и т.д. Мы, в свою очередь, уже тоже направили вырученные средства на выплату зарплаты, аренды и т.д., — говорит Ольга Леонова. — Падает вся цепочка. Но можно понять и туристов, которые боятся потерять свои деньги

Турагенты, работающие в сибирских регионах, пытаются решить возникшие проблемы консолидировано. В частности, предприниматели подготовили и при личной встрече предоставляют туристам официальное письмо, где сообщают, что при возврате средств готовы вернуть только 50% агентских.

По правилам туроператоров, перенос денежных средств на заявку с теми же туристами производится на день оплаты их аннулированной заявки. К примеру, по правилам Pegas Touristik, при расторжении договора о предоставлении услуги за 31 день и ранее взимается комиссия в размере 30 евро/35 долларов/2500 рублей (фактически понесенные расходы, ФПР). От 30 до 22 дней до оказания услуг — 10% и далее по нарастающей. У других туроператоров комиссии за расторжение могут отличаться. Мало того, турагенты признаются, что сегодня никто не может назвать сроки, в которые туристы смогут получить возврат средств за тур.

— Понимая и принимая во внимание, что вернуть полную стоимость путевки за короткий промежуток времени представляется затруднительным в силу причинения значительного убытка как туроператору, так и турагенту, в том числе из-за волотильности курса рубля, а также из-за того, что выбор альтернатив на ближайшие даты затруднен ситуацией с коронавирусом на всех направлениях, мы считаем, что приоритетным и оптимальным выбором является предложение туроператоров о переносе денежных средств на следующую поездку (или срок), то есть о временном «замораживании» денежных средств на туроператорском счете до нормализации обстановки (снятия ограничений), — говорится в сообщении Ростуризма.

Но конкретных действий от туроператоров по заявкам пока нет, говорят турагенты. Никто не может понять, как следовать рекомендациям Ростуризма в тех условиях, что формируются на рынке.

Судя по сообщениям в группе WhatsApp, участники туристического рынка Сибири прямо заявляют, что не в состоянии провести возвраты всех вложенных средств. И прогнозируют, что без поддержки государства большая часть компаний отрасли может уйти в банкротство.

В настоящий момент Ростуризмом не рекомендованы к посещению в связи с режимом угрозы безопасности следующие страны:

— с 24.01.2020 — Китайская Народная Республика

— с 27.02.2020 — Итальянская Республика, Республика Корея, Исламская Республика Иран. Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с 16.03.2020 временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией, за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно.

Правительствами нижеследующих стран приняты решения об ограничительных мерах на въезд иностранных граждан в рамках борьбы с завозом и распространением коронавирусной инфекции:

— Государство Израиль — обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 11.03.2020.

— Республика Индия — аннуляция туристических виз с 13.03.2020.

— Словацкая Республика  — запрет на въезд с 13.03.2020.

— США — запрет на въезд с 13.03.2020 (только из стран ЕС, Китая и Ирана).

— Мальта — обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 13.03.2020.

— Турция — запрет на въезд с 14.03.2020 (только из Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Швеции).

— Дания — запрет на въезд с 14.03.2020.

— Непал — приостановка выдачи виз по прибытии с 14.03.2020.

— Королевство Шри-Ланка — приостановка выдачи виз по прибытии с 14.03.2020.

— Тунис — обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 14.03.2020.

— Республика Кипр — запрет на въезд с 15.03.2020.

— Польша — запрет на въезд с 15.03.2020.

— Филиппины — запрет на въезд с 15.03.2020.

— Оман — приостановка выдачи виз с 15.03.2020.

— Чешская Республика — запрет на въезд с 16.03.2020.

— Колумбия — запрет на въезд с 16.03.2020.

— Австрия — приостановка выдачи виз с 16.03.2020.

— Новая Зеландия — обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 16.03.2020.

— Австралия — обязательная самоизоляция на 14 дней по прибытии с 16.03.2020.

— Литва — запрет на въезд с 16.03.2020.

— Латвия — отмена всех международных перевозок пассажиров с 17.03.2020.

— Марокко — отмена всех международных перевозок пассажиров с 17.03.2020.

— Иордания — приостановка авиасообщения с 17.03.2020.

— Эстония — запрет на въезд с 17.03.2020.

— Молдавия — приостановка авиасообщения и запрет на въезд с 17.03.2020

Фото: pixabay.com, автор- Jonny_Joka

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