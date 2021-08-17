Откройте расчетный счет в Банке Акцепт онлайн!

Процедура открытия расчетного счета стала удобнее и быстрее. Просто отправьте онлайн-заявку на открытие счета и получите одобрение в течение часа! После чего вас пригласят в офис для подписания договора.

Если у вас уже есть расчетный счет в Банке Акцепт, но есть потребность в двух и более счетах, или планируете открыть новый бизнес, вы также можете воспользоваться новым сервисом и отправить онлайн-заявку.

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2Б

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19Б

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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