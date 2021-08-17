В России могут ввести лекарственные страховки

По некоторым оценкам, в текущем году рост цен на лекарства может превысить 8%, что выше инфляции. Сделать фармпрепараты более доступными для населения можно с помощью специального страхования.

Ирина Хоминич, профессор кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова:

Мировой рост цен

В 2020 году, по данным Росстата, лекарства в нашей стране подорожали на 9,8% при росте потребительских цен на 4,9%. В будущем не исключен и дефицит некоторых препаратов из-за растущего спроса и колебаний на валютном рынке, что обусловлено высокой степенью экспортной зависимости российского фармрынка. Пандемия обострила проблему доступности лекарственных препаратов.

Справедливости ради подчеркнем, что этот вопрос в России давно значится в числе приоритетных задач социальной поддержки населения. Речь идет о внедрении системы лекарственного возмещения на основе страхования, которая в разных моделях существует во многих странах. Лекарственное возмещение (страхование) — это обеспечение бесплатными или льготными препаратами всех, кто нуждается в амбулаторном лечении. Это касается всех жителей страны.

Как это работает?

Как правило, в странах, где есть лекарственное страхование, бесплатно получают препараты люди с низкими доходами, безработные, пенсионеры, дети и подростки до 16–18 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями. Всем остальным предоставляется скидка, которая может колебаться от 10 до 90%, в зависимости, например, от группы лекарств или прав на льготы у различных категорий населения. Обязательным является наличие рецепта от врача, иначе лекарство не купить.

Сумма компенсации устанавливается отдельно по каждой группе препаратов-аналогов с единым международным непатентованным наименованием (МНН), которые отличаются торговыми названиями и ценой.

Во всех странах практикуются два типа соплатежей: либо человек сразу оплачивает в аптеке только часть стоимости лекарства, либо, купив его за полную стоимость, обращается за возмещением в страховую компанию. Во втором случае деньги вернутся на счет покупателя в течение пяти дней. Некоторые аптеки сразу продают препарат со скидкой, и тогда страховая компания возмещает скидку самой аптеке, а не потребителю. В зависимости от группы препарата возмещается 25, 50 или 75% стоимости.

Что у нас?

В России бесплатными являются лишь лекарства в стационарах, а также в обеспечении пациентов более 20 льготных категорий, больных социально значимыми заболеваниями. Но когда пациент выписывается из стационара, ему, как правило, нужно находить средства для продолжения необходимого лечения.

Так, на покупку сотни самых востребованных препаратов россияне в 2020 году потратили 385,3 млрд руб., что на 14% больше, чем в 2019 году. Отмечен наибольший рост продаж противовирусных препаратов, иммуномодуляторов и антибактериальных средств.

В случае лекарственного страхования эти препараты могли бы получать люди с невысоким доходом (например, пенсионеры и безработные), которые не входят в существующие льготные категории.

Материал предоставлен РЭУ им. Г.В. Плеханова