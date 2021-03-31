Открылась онлайн регистрация на гонку с препятствиями «Сибирский предел»

Сойти с дистанции сухим или чистым участникам гонки не получится, так как программа гонки включает в себя бег с преодолением искусственных препятствий на протяжении всей дистанции, ограниченной специальной разметкой.

Кто может принять участие?

Юноши и девушки от 14 до 17 лет (команды патриотических клубов Новосибирска и Новосибирской области).

Мужчины и женщины от 18 лет

Соревнования будут проходить как и в командном, так и в личном зачетах одновременно можно подать две заявки на участие. Состав сборной — четыре человека с одним участником противоположного пола. Для прохождения каждого препятствия дают две попытки.

Что нужно для участия?

Для участников до 17 лет обязательное условие, это допуск врача.

Для участников старше 18 лет – допуск врача или письменное согласие, которое подтверждает персональную ответственность за здоровье.

Спортивная форма и обувь.

Оплата вступительного взноса (команды патриотических клубов выступают бесплатно).

Наличие страховки.

Уровень подготовки значения не имеет.

Программа гонки с препятствиями «Сибирский предел».

11:00 Церемония открытия.

11:30 Старт забегов по первой группе, с командным зачетом среди патриотических клубов. Старт парный через 1 минуту. Протяженность трассы 400 метров (1 круг).

12:30 Старт забегов по второй группе, с командным зачетом среди любительских команд. Старт парный через 1 минуту. Протяженность трассы 800 метров (2 круга).

14:30 Старт забегов с личным зачетом. Старт парный. Протяженность трассы 800 метров (2 круга).

16:30 Церемония награждения.

Онлайн – регистрация будет открыта до 7 мая перейти по ссылке

Гонка с препятствиями «Сибирский предел» проходит в Новосибирске с 2019 года, изначально были определенные ограничения по возрасту. В гонке могли принять участие, только совершеннолетние.