Открылась онлайн регистрация на гонку с препятствиями «Сибирский предел»

Сойти с дистанции сухим или чистым участникам гонки не получится, так как программа гонки включает в себя бег с преодолением искусственных препятствий на протяжении всей дистанции, ограниченной специальной разметкой.
Кто может принять участие?
Соревнования будут проходить как и в командном, так и в личном зачетах одновременно можно подать две заявки на участие. Состав сборной — четыре человека с одним участником противоположного пола. Для прохождения каждого препятствия дают две попытки.
Что нужно для участия?
Программа гонки с препятствиями «Сибирский предел».
Онлайн – регистрация будет открыта до 7 мая перейти по ссылке
Гонка с препятствиями «Сибирский предел» проходит в Новосибирске с 2019 года, изначально были определенные ограничения по возрасту. В гонке могли принять участие, только совершеннолетние.
Фото и видео предоставлены МАУ «Стадион»
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