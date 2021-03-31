ВТБ Лизинг в 2020 г. стал лидером рынка по полученным от клиентов платежам

Клиенты перечислили компании 162,4 млрд. руб. Это самый высокий показатель на рынке. ВТБ Лизинг также стал лидером по объемам нового бизнеса по телекоммуникационному оборудованию, оргтехнике, компьютерам, предоставив клиентам в 2020 г. такого оборудования на сумму 9 млрд руб.

Объемы полученных за год лизинговых платежей у ВТБ Лизинг по итогам 2020 г. снизились на 4%. Такая динамика значительно лучше средней по рынку. Многие компании испытывали серьезные сложности в связи с ростом дефолтности по лизинговым договорам.

«2020 г. был непростым для лизинговой отрасли. Значительная доля клиентов столкнулась с проблемами, из-за которых не могла своевременно осуществлять платежи по договорам. В самом динамичном сегменте рынка – автолизинге – было реструктурировано порядка 14 % договоров по данным Объединенной лизинговой ассоциации и Лизингового союза. В нашем портфеле этот показатель составил около 10 %, что объясняется довольно консервативным подходом к его формированию и изначально меньшим количеством рисковых клиентов. При этом по нашей статистике, каждый пятый клиент, которому была предоставлена отсрочка в период ограничений апреля – июня 2020 года, испытывал сложности с возвращением в платежную дисциплину после ее окончания. Дефолтность сегодня до сих пор значительно выше показателей начала 2020 г. Мы ожидаем нормализации ситуации по реструктуризированным договорам во II квартале», — отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

По его словам, доходность лизингового бизнеса в 2020 г. снизилась, ввиду снижения процентных ставок и острой конкуренции за качественных клиентов. Повысилась рискованность ведения лизингового бизнеса. В результате снизились объемы нового бизнеса в целом на рынке – на 6%, до 1,4 трлн руб.

«Но 2020 год также открыл новые перспективы по целому ряду сегментов. Появилось большое количество новых клиентов из секторов, которые раньше мало или вообще не использовали инструмент лизинга. Мы активно искали такие направления в 2020 г. и старались предложить там интересные продукты и решения. Так, в 2020 году мы передали компаниям электронной торговли и доставки еды автомобили на сумму около 3 млрд рублей. Сейчас у нас почти 800 таких клиентов. Пока это малая часть нашего бизнеса – всего у нас более 28 тыс. клиентов с текущими договорами и более 100 тысяч клиентов, которые имеют успешный опыт работы с ВТБ Лизинг (АО). Но эти сегменты демонстрируют бурный рост и являются интересными с точки зрения потенциала для развития автомобильного лизинга», — отметил Ивантер.

Также одним из самых динамичных направлений в 2020 г. стал лизинг телекоммуникационного оборудования, оргтехники, компьютеров. ВТБ Лизинг занял первое место по объемам нового бизнеса в сегменте. Показатель вырос в 2,3 раза за год, до 9 млрд руб.