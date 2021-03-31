Заельцовский парк учтет ошибки Михайловской набережной

Развести потоки, но при этом не загнать в лес

С 15 апреля в Заельцовском парке начнутся работы по его реконструкции. К этому времени на его территорию будут завезены объекты, необходимые для строительного городка.

Следующим этапом станет прокладка сетей, монтаж освещения, организация дорожек и тропинок, архитектурных форм. Завершающим этапом станет прокладка брусчатки на центральной аллее. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска, представляя проект парка. Он включает в себя сеть дорожек и тропинок, детские площадки и экологическую площадку для арт-объектов, ландшафтные группы, центральную сцену, комплекс беседок, зимой — лыжные тропы и каток. Напомним, что к началу строительных работ парк полностью закроют для посетителей, а его открытие планируется только летом следующего года.

— Приступая к разработке идеи мы сконцентрировались на нашей проблематике, — рассказывает один из авторов проекта, архитектор мастерской «Адаптик-А» Игорь Карнаухов. — За проблематику мы взяли основные моменты, связанные с потребителями парка. Они являются корнем проекта, на который нанизываются все остальные функциональные зоны: детские, спортивные площадки и так далее. По большому счету мы дублируем некоторые функциональные зоны, чтобы людям было комфортно гулять в этом парке.

— Наша задача — не собирать людей, а дать возможность кому-то погулять, кому-то провести время с компанией, кому-то покататься на велосипеде, кому-то позаниматься скандинавской ходьбой, — говорит Терешкова. — То есть наша задача — сделать так, чтобы всем жителям Новосибирска было здесь комфортно и зимой, и летом, чтобы у нас не получилось как с Михайловской набережной. Мы не ожидали, что там будет такой большой поток, что все будут ругаться: на одной дороге и велосипедисты, и скейтеры, и пешеходы — и все они сталкиваются.

При этом одна из основных задач, которую предстоит реализовать, — максимально привлечь горожан к отдыху, но так, чтобы они не мешали друг другу, для этого нужно разделить пешеходов и любителей кататься на велосипедах, роликах, самокатах (их можно будет взять в прокат около парка). Этому, по словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, не в последнюю очередь способствовал печальный опыт Михайловской набережной.

В перспективе, как отмечают в мэрии, велодорожки должны соединить все ближайшие зоны притяжения — сам Заельцовский парк, дендропарк и зоопарк. В еще более дальней перспективе — до 2030 года — организация к парку транспортных подходов.

Ряд отдельных решений касается посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

— Мы прорабатывали вариант тактильной плитки, — говорят инициаторы проекта. — Она ведет ко всем необходимым активным зонам. Предполагаем специальные объекты для слабовидящих и другие решения безбарьерной среды — пониженные поребрики, чтобы люди могли проехать на колясках. Единственным недоступным местом станет экотропа. Но на входе будет специальный стенд, где люди с проблемами со здоровьем смогут почувствовать, что они заходят на эту тропу.

Еще одна задача, которую поставили перед собой авторы концепции, — обеспечить комфорт в парке как можно большему количеству горожан, сконцентрировать отдыхающих в этом месте, не допустить их дальше — в Заельцовский бор.

— Парк — буферная зона, — говорят в мэрии. — Она не дает заходить внутрь леса и вытаптывать его. Мы не можем сказать «не ходите в лес» и огородить территорию. Наша задача, чтобы активность проходила именно в парке. Именно поэтому его территория находится в зоне Р-2, там можно проводить освещение, делать дорожки, ставить кафе, чтобы люди концентрировались здесь.

Вспомним, как сова ухает

Помимо уже упомянутых привычных объектов для паркового отдыха, здесь появятся и познавательные, которые помогут познакомиться с биологическим разнообразием территории. Как отмечает начальник отдела методического обеспечения зеленых зон управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Светлана Гижицкая, несомненным плюсом территории парка является то, что на ней фактически полностью отсутствуют инвазивные (чужеродные для данной территории) виды, зато есть редкие. Знакомство с местными представителями флоры и фауны, по замыслу авторов проекта, должно стать еще одной отличительной чертой парка. В частности, помимо знакомства посетителей со всем спектром растений в рамках экскурсионных рассказов, реализуются еще несколько «природных» проектов. Один из них — лаборатория под открытым небом для наблюдения за миром фауны. Кроме того, в Заельцовском парке можно разместить разнообразные домики для птиц, позволяющие увеличить разнообразие животного мира.

— Это будет самый экологичный спортивный парк в Новосибирске, где можно заняться спортом, чувствуя себя в лесу, — говорит Анна Терешкова. — Ты немного отъехал от центра города, но ты в лесу. Здесь даже будут домики для жучков-паучков. Дети отвыкли от этого. Они не знают, как сова ухает. Наша задача — вернуть людей к тому, откуда мы пришли. Но не стоит ждать, что все это появится сразу, как только откроется парк. Это процесс развития. Это мы увидим года через три, когда все само захочет сюда прилетать, когда цветы, которые будут высажены, примутся. Года через три будет такой парк, какой мы сейчас показываем.

Предполагается, что подготовительные экологические работы в парке стартуют в мае — специалисты центра защиты леса начнут проверять состояние деревьев.

Куда уйдут ларьки?

Примерно такой вопрос был задан на презентации. Как выяснилось — не уйдут.

— Мы находимся в цивилизованном мире, и нам хочется, чтобы слово «ларьки» из города Новосибирска вообще ушло, — считает Анна Терешкова. — У нас есть павильоны, разработанные и утвержденные жителями города.

Более того, авторы проекта не исключают увеличения количества объектов малоформатной торговли, которые будут специализироваться на общепите. Сейчас в парке около 5 таких павильонов, после реконструкции их можно будет разместить 5-7. Но они не будут расставлены хаотично.

— В парке присутствует единый дизайн-код, — поясняет Игорь Карнаухов. — Павильоны и киоски мы размещаем на специализированных площадках, таких как малая сцена, открытый летний кинотеатр. Они никоим образом не мешают, наоборот, дополняют пространство. Парк должен в себя включать все виды времяпрепровождения.

По информации мэрии Новосибирска, благоустройство территории муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Заельцовский» будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ», курируемого Министерством строительства и ЖКХ РФ. По итогам рейтингового голосования 18 марта 2018 года по выбору территории, нуждающейся в первоочередном благоустройстве, Заельцовский парк занял третье место и набрал 19,6 тысячи голосов.