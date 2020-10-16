Открыть расчетный счет – легко!

Открыть расчетный счет теперь можно всего за 4 рабочих часа. При подаче заявки клиенту достаточно предоставить только паспорт руководителя организации. Остальные документы, из списка которых исключены договоры аренды, официальная отчетность и ряд учредительных документов, предъявляются в банк после того, как счет будет зарезервирован и подготовлен к открытию. Открыть счет можно в разной валюте: в рублях, долларах, евро или китайских юанях.

При подаче заявки клиенту предоставляется доступ в ОНЛАЙН-офис, который значительно упрощает взаимодействие с банком. Данный сервис многофункционален и позволяет дистанционно подключить разные продукты и сервисы – бизнес-пакеты по расчетно-кассовому обслуживанию, программу лояльности, торговый эквайринг, депозитный счет и т.д. Также в ОНЛАЙН-офисе есть чат, в котором можно задать любой возникающий вопрос персональному менеджеру.

Оставьте заявку на открытие расчетного счета на сайте Банка «Левобережный» (ПАО).

Фото: пресс-служба банка